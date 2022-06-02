СЕЙЧАС | Сборная Эстонии удваивает преимущество в матче (2:0)

Сегодня 21 год исполнился стадиону "А. Ле Кок Арена". Перед матчем Лиги наций УЕФА между футбольными сборными Эстонии и Сан-Марино, национальный гимн страны исполнила Марианне Лейбур. Уже на третьей минуте Сергей Зенёв мог вывести сборную Эстонии вперед, но вмешался защитник, и выбил мяч на угловой. На 20-ой минуте у гостей травму получает Мануэль Баттистини, его меняет Алессандро Д'Аддарио. На 24 минуте Роберт Кирсс открывает счет в матче (1:0). На 32 минуте после подачи Синявского с фланга, гол забивает Йоонас Тамм 2:0. Сборная Эстонии владела инициативой весь первый тайм, но больше забить до перерыва не смогла.







До матча:

Сборная Эстонии в игре против Сан-Марино дебютирует в дивизионе D, в котором оказалась после неудачного выступления в предыдущем розыгрыше Лиги наций, заняв последнее место. В плей-офф за сохранение прописки в лиге С сборная Эстонии по сумме двух матчей проиграла Кипру (0:0, 0:2).

На нынешний сезон в Лиге наций задача сборной проста - вернуться в группу С. В расположение сборной Эстонии вернулись несколько игроков после травмы. Вратарь Карл Якоб Хейн и центральный защитник Мяртен Кууск, который тренируется и играет в защитной лицевой маске. В главную сборную также был вызван надежда эстонского футбола - 18-летний Рокко Роберт Шеин, выступающий за нидерландский "Утрехт".

Сан-Марино является слабейшей сборной мира, которая замыкает рейтинг ФИФА. В прошлом розыгрыше Лиги наций команда тоже не забивала и стала худшей из худших. После окончания отборочного этапа на ЧМ-2022 сборная Сан-Марино сменила главного тренера. Сборную Сан-Марино возглавил бывший наставник молодежной сборной Фабрицио Константини. У Сан-Марино в списке вызванных на ближайшие игры футболистов присутствуют несколько потенциальных дебютантов. В списке отсутствуют опытнейший вратарь Альдо Симончини, капитан команды Давиде Симончини и полузащитник Данило Ринальди.

Игра между Эстонией и Сан-Марино начнётся в 19:00.

