ФОТО | Сборная Эстонии одержала победу в Лиге наций

Сегодня 21 год исполнился стадиону "А. Ле Кок Арена". Перед матчем Лиги наций УЕФА между футбольными сборными Эстонии и Сан-Марино, национальный гимн страны исполнила Марианне Лейбур. Уже на третьей минуте Сергей Зенёв мог вывести сборную Эстонии вперед, но вмешался защитник, и выбил мяч на угловой. На 20-ой минуте у гостей травму получает Мануэль Баттистини, его меняет Алессандро Д'Аддарио. На 24 минуте Роберт Кирсс открывает счет в матче (1:0). На 32 минуте после подачи Синявского с фланга, гол забивает Йоонас Тамм 2:0. Сборная Эстонии владела инициативой весь первый тайм, но больше забить до перерыва не смогла.

В самом начале второго тайма команды обменялись атаками. Сан-Марино местами выглядели даже опаснее хозяев и на 81-й минуте были как никогда близки к голу, от гола спас защитник сборной Эстонии. Второй тайм оказался более спокойным и больше болельщики забитых мячей не увидели. Эстонская сборная одержала победу 2:0. Следующая игра состоится 5 июня против Аргентины.

После игры капитан сборной Константин Васильев сказал следующее:

"Три очка очень важны. Мы очень хорошо начали игру и очень заслуженно забили два гола", — сказал Васильев в прямом эфире на Viaplay. "Жаль, что мы не смогли забить третий мяч во втором тайме, пара атак Сан-Марино была немного опасной, но конец хороший, все хорошо: хорошее начало сборов, и мы счастливы".

"Мы знали, что Сан-Марино встанет в своей штрафной и припаркуют автобус. Нам пришлось самим проявить инициативу", — сказал Мяртен Кууск.

До матча:

Сборная Эстонии в игре против Сан-Марино дебютирует в дивизионе D, в котором оказалась после неудачного выступления в предыдущем розыгрыше Лиги наций, заняв последнее место. В плей-офф за сохранение прописки в лиге С сборная Эстонии по сумме двух матчей проиграла Кипру (0:0, 0:2).