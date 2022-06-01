Центристская партия проголосовала в Рийгикогу против правительственного законопроекта о дошкольном образовании. Коалиции конец?

Фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) предложила проект отклонить.

Как видно по результатам голосования, заметная часть депутатов-центристов поддержала предложение EKRE.

В результате голосами 42 парламентариев законопроект был исключен из производства парламента 19 из них - депутаты EKRE, 20 - представляют правящую Центристскую партию. Плюс не входящие во фракцию центристов Анастасия Коваленко-Кылварт и Мартин Репинский. По существу двое последних как правило поддерживают предложения центристов.

Против предложения исключить из производства Рийгикогу указанного законопроекта было подано 34 голоса.

Март Вырклаев, председатель парламентской фракции Партии реформ, входящей вместе с центристами в двухпартийную правящую коалицию, непосредственно после голосования сказал корреспонденту Delfi, что шаг Центристской партии (ЦП) стал для них сюпризом.

"Голосование ЦП против эстоноязычного начального образования показывает их отношение образованию на эстонском языке", - прокомментировал результаты голосования Вырклаев.

Он выразил удивление, почему в данный момент, во время кризиса с безопасностью, ЦП не поддержала эстоноязычное образование.

Вырклаев признал, что предположение реформистов о том, что ЦП хочет расколоть правительство и ввести туда EKRE, получает всё больше подтверждений.

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс считает, что по сути идет реинкарнация тройственного союза (EKRE, "Отечество", ЦП) то есть формирование нового правительства. "По существу нынешнего правительства больше нет", - сказал он о коалиции центристов и реформистов.

Напомним, что продложенный сегодня на первое чтение законопроект о дошкольном образовании предполагал постепенный перевод всех детских садов на эстонский язык обучения. О том, какие изменения предполагал новый закон, можно прочитать здесь.