Новости Эстонии
01.06.2022, 20:58

Центристская партия проголосовала в Рийгикогу против правительственного законопроекта. Коалиции конец?

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Riigikogu saal
Riigikogu saal
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik

В среду последним пунктом повестки дня пленарного заседания Рийгикогу было первое чтение инициированного правительством законопроекта о начальном образовании и уходу за детьми.

Фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) предложила проект отклонить.

Как видно по результатам голосования, заметная часть депутатов-центристов поддержала предложение EKRE.

В результате голосами 42 парламентариев законопроект был исключен из производства парламента 19 из них - депутаты EKRE, 20 - представляют правящую Центристскую партию. Плюс не входящие во фракцию центристов Анастасия Коваленко-Кылварт и Мартин Репинский. По существу двое последних как правило поддерживают предложения центристов.

Против предложения исключить из производства Рийгикогу указанного законопроекта было подано 34 голоса.

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