Центристская партия проголосовала в Рийгикогу против правительственного законопроекта. Коалиции конец?

В результате голосами 42 парламентариев законопроект был исключен из производства парламента 19 из них - депутаты EKRE, 20 - представляют правящую Центристскую партию. Плюс не входящие во фракцию центристов Анастасия Коваленко-Кылварт и Мартин Репинский. По существу двое последних как правило поддерживают предложения центристов.