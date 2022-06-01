Центристская партия проголосовала в Рийгикогу против правительственного законопроекта. Коалиции конец?(10)
В среду последним пунктом повестки дня пленарного заседания Рийгикогу было первое чтение инициированного правительством законопроекта о начальном образовании и уходу за детьми.
Фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) предложила проект отклонить.
Как видно по результатам голосования, заметная часть депутатов-центристов поддержала предложение EKRE.
В результате голосами 42 парламентариев законопроект был исключен из производства парламента 19 из них - депутаты EKRE, 20 - представляют правящую Центристскую партию. Плюс не входящие во фракцию центристов Анастасия Коваленко-Кылварт и Мартин Репинский. По существу двое последних как правило поддерживают предложения центристов.
Против предложения исключить из производства Рийгикогу указанного законопроекта было подано 34 голоса.