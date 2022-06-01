Решения судов в Эстонии начнут публиковать сразу после их вынесения

По словам министра юстиции Марис Лаури, цель законопроекта - повысить открытость судопроизводства и судебной практики. Она отметила, что раньше решения суда в основном зачитывались в зале суда, но в современных условиях судопроизводство часто осуществляется в письменной форме, и общественность не может ознакомиться с решением до его вступления в силу, а не вступившие в силу и отмененные решения остаются недоступными.