Решения судов в Эстонии начнут публиковать сразу после их вынесения
В Рийгикогу состоялось первое чтение законопроекта, согласно которому решения судов с 1 августа будущего год стали бы публиковаться сразу после их вынесения, а не после окончательного вступления в силу, передает rus.err.
По словам министра юстиции Марис Лаури, цель законопроекта - повысить открытость судопроизводства и судебной практики. Она отметила, что раньше решения суда в основном зачитывались в зале суда, но в современных условиях судопроизводство часто осуществляется в письменной форме, и общественность не может ознакомиться с решением до его вступления в силу, а не вступившие в силу и отмененные решения остаются недоступными.
С учетом необходимости защиты частной жизни, при публикации в интернете решений суда не будут публиковаться личные данные участвующих в процессе физических лиц, кроме данных обвиняемых и оправданных, имена и личные коды которых подлежат публикации. Участник процесса сможет ходатайствовать о публикации своего имени, а оправданный - о прекращении публикации своего имени.
По инициативе суда можно будет вести веб-трансляцию судебного заседания с публикацией соответствующего сообщения в Riigi Teataja.