ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (98-й день) | Новый пакет военной помощи Украине от США. Российские войска захватили больше половины Северодонецка

Владимир Зеленский оценил ежедневные потери украинской армии. "Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою", — заявил президент Украины в интервью американскому изданию Newsmax.

Мэр Северодонецка: город почти захвачен, но продолжает ожесточенную оборону. Около 60% города, по его словам, перешли под контроль российских военных, а на оставшихся 20%, которые мэр назвал "ничейной землей", продолжаются отчаянные попытки задержать наступление. "У нас есть надежда, что, несмотря ни на что, мы освободим город и не позволим полностью его оккупировать", - сказал Стрюк в интервью Рейтер.

1 июня, в Международный день защиты детей, во Львове провели акцию памяти 243 детей, которые погибли в Украине с начала войны. В центре города поставили пустые школьные автобусы с детскими игрушками и бейджиками с именами погибших на сидениях.

В Госдуме заявили, что Россия практически перестала нести потери в Украине. "Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий", — сказал РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Российские депутаты сегодня сделали сразу несколько заявлений о возможном присоединении оккупированных украинских территорий к России. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, например, заявил, что территории самопровзглашенных "республик" в Донбассе и Херсона, который сейчас находится под контролем российских военных, могут быть присоединены уже в июле.

Украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области, заявил глава областной военной администрации Геннадий Лагута в эфире телемарафона.

Германия объявила, что поставит в Украину самые современные системы противовоздушной обороны IRIS-T SL.

В Кремле утверждают, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна из морских портов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. "Более того, - подчеркнул Песков, - если Украина все-таки удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной морской навигации, тогда Россия будет готова оказать содействие в проводке до международных вод".

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, включающего РСЗО HIMARS и снаряды к ним, сообщила пресс-служба Белого дома. Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что Украина заверила партнеров: системы дальнобойного оружия, переданные Киеву Вашигнтоном, не будет применяться для нанесения ударов по территории России.

Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники. Это выведет оборонное сотрудничество стран на новый уровень и позволит разрабатывать современные виды вооружения, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Интерпол: Значительная часть оружия, которое Запад поставляет в Украину, может оказаться в руках престпуников в Европе. Глава Интерпола Юрген Шток заявил, что значительная часть оружия, поставляемого в Украину, может в конечном итоге оказаться в руках преступников - как в Европе, так и за ее пределами. Он призвал страны, которые отправляют в Украину вооружения, начать вести базы данных и отслеживать судьбу предоставленного оружия.