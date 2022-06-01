ГАЛЕРЕЯ | В Кадриорге прошло традиционное Утиное ралли

Утиное ралли — заплыв ванных уточек - благотворительное мероприятие, инициатором которого является Эстонский союз родителей детей, больных раком (EVLVL). Его цель как можно шире осветить ситуацию с семьями, где дети болеют раком, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь в этой ситуации детям с онкологией.