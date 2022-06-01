Новости Эстонии
01.06.2022, 20:22

ГАЛЕРЕЯ | В Кадриорге прошло традиционное Утиное ралли

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В среду в 19:30 стартовало девятое по счету Утиное ралли - заплыв ванных уточек в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и их родителей. В День защиты детей в вечерней телевизионной программе ETV все желающие могут наблюдать за заплывом в прямом эфире.

Утиное ралли — заплыв ванных уточек - благотворительное мероприятие, инициатором которого является Эстонский союз родителей детей, больных раком (EVLVL). Его цель как можно шире осветить ситуацию с семьями, где дети болеют раком, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь в этой ситуации детям с онкологией.

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