01.06.2022, 20:22
ГАЛЕРЕЯ | В Кадриорге прошло традиционное Утиное ралли(1)
В среду в 19:30 стартовало девятое по счету Утиное ралли - заплыв ванных уточек в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и их родителей. В День защиты детей в вечерней телевизионной программе ETV все желающие могут наблюдать за заплывом в прямом эфире.
Утиное ралли — заплыв ванных уточек - благотворительное мероприятие, инициатором которого является Эстонский союз родителей детей, больных раком (EVLVL). Его цель как можно шире осветить ситуацию с семьями, где дети болеют раком, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь в этой ситуации детям с онкологией.