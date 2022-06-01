Блинкен: конфликт на Украине будет продолжаться многие месяцы

По словам Блинкена, новый пакет вооружений укрепит украинские позиции на любых переговорах - впрочем, он выразил сомнение в том, что переговорный процесс продолжится в ближайшем будущем, передает Би-би-си.

Война в Украине может закончиться в любой момент, достаточно России прекратить агрессию, напомнил американский госсекретарь, но пока в Вашингтоне не видят никаких признаков, указывающих на возможность такого развития событий.

Блинкен в очередной раз выразил опасения, что война затянется на много месяцев, и заверил: США позаботятся о том, чтобы украинские войска были оснащена всем необходимым для эффективной защиты.