Ратас о сохранении коалиции: это надо спрашивать у Игоря Манга

"Вам следует позвонить, я очень извиняюсь, возможно, Игорю Мангу. Думаю, что он был бы лучшим экспертом в данном случае", - сказал Ратас в среду в ответ на вопрос rus.err.ee, считает ли он возможным в нынешней ситуации сохранение правящей коалиции в перспективе нескольких месяцев.

"Мы хотели идти дальше с Партией реформ. Мы также хотим принять закон о семейных и детских пособиях. По моим ощущениям, три партии (Центристская партия, EKRE и Isamaa - ред.) хотят дать ему ход", - добавил он.

Напомним, что вопрос срочного принятия закона о повышении детских пособий внес раскол в правящую коалицию, которую сейчас составляют Партия реформ и Центристская партия. Центристы и парламентская оппозиция его поддерживают, а реформисты выступают против. Премьер-министр и лидер реформистов Кая Каллас предупредила, что в случае принятия законопроекта нынешняя правящая коалиция (и правительство) распадется.

Согласно законопроекту, пособие на одного ребенка составит 100 евро в месяц. Семьям, в которых растет трое и более детей, ежемесячно будет дополнительно выплачиваться 700 евро, а семьям, в которых семеро и более детей — 900 евро.

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