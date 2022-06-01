ГАЛЕРЕЯ | По случаю Дня защиты детей мосты Ласнамяэ стали еще краше(1)
В День защиты детей дети и воспитатели детских садов украсили мосты Ласнамяэ. Мероприятие было организовано Таллиннским детским садом Линдакиви.
«Спасибо детскому саду Линдакиви за эту замечательную инициативу. На мой взгляд, то, что дети могут делиться своими творческими работами с жителями и гостями нашего района, чрезвычайно важно и, кроме того, вносит еще больше положительных эмоций в повседневную жизнь горожан», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
«Созданные детьми рисунки будут украшать мосты Ласнамяэ до 10 июня. Я надеюсь, что рисунки вдохновят и взрослых, которые ежедневно бывают на этих мостах», добавила директор Таллинского детского сада Линдакиви Тамара Крысина.
В ходе мероприятия детскими рисунками были украшены мосты Саарепиига, Илвесэ и Линдакиви.
Детские сады Арбу, Саарепиига и Лаагна Рукилилль украсили мост Саарепиига.
Мост Илвесэ украсили детские сады Паэ, Палласти и Асундусе.
Под музыкальное сопровождение мост Линдакиви был украшен рисунками воспитанников Таллиннского детского сада Линдакиви.