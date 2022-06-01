Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии

Как заявил Эрдоган, в дальнейшем Турция намерена зачистить от террористов другие приграничные со страной районы Сирии. Сколько именно военнослужащих примет участие в спецоперации, турецкий лидер не сообщил. При этом Эрдоган пожаловался на Россию и США, которые, по его мнению, не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции.



О том, что Турция в скором времени начнет боевые действия, Эрдоган объявил еще на прошлой неделе. В настоящий момент вдоль сирийско-турецкой границы находятся Сирийские демократические силы, куда входят в том числе курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Турция считает террористическими.