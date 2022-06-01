Турция объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии(8)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте новой антитеррористической операции на севере Сирии для создания 30 километровой «зоны безопасности». Слова президента приводит агентство Anadolu.
«Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж (города на севере Сирии.— РБК)», — передает rbc.ru слова Эрдогана с заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
Как заявил Эрдоган, в дальнейшем Турция намерена зачистить от террористов другие приграничные со страной районы Сирии. Сколько именно военнослужащих примет участие в спецоперации, турецкий лидер не сообщил. При этом Эрдоган пожаловался на Россию и США, которые, по его мнению, не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции.
О том, что Турция в скором времени начнет боевые действия, Эрдоган объявил еще на прошлой неделе. В настоящий момент вдоль сирийско-турецкой границы находятся Сирийские демократические силы, куда входят в том числе курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Турция считает террористическими.
На турецкую операцию уже отреагировали в МИД Сирии. Там сочли действия турецкого президента нарушением сирийского суверенитета. В МИДе подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право принять все меры, предусмотренные законодательством и международным правом, чтобы положить конец «оккупации и этническим чисткам», которые проводит Турция.
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