ГАЛЕРЕИ | Пляжи Таллинна готовы к лету. Готово ли лето?(1)
Пляжи Таллинна готовы к летнему сезону. Старейшины районов Пирита и Хааберсти отчитались о проделанной работе.
1 июня был открыт пляжный сезон Пирита: поднят Голубой флаг, раздавалось мороженое и выступали серфингисты. Пляжная охрана приступила к работе, и впервые открылся пляж для инвалидов.
Хотя температура морской воды в Пирита утром едва достигала десяти градусов, пляжный сезон начался. Уже девятый год подряд на флагшток поднимается Голубой флаг. «Известная на международном уровне экологическая маркировка «Голубой флаг» – это важный показатель признания, который говорит о том, что пляж чист, безопасен и обслуживается с заботой об окружающей среде. Для получения этой маркировки пляж должен отвечать более чем 30 критериям. Пирита отвечает всем этим требованиям, – сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат. – Анализ образцов воды, взятых Департаментом здоровья в мае-месяце, показал, что качество воды Пирита отлично подходит для купания», – заверил Лийнат.
Этим летом на пляже Пирита безопасно и комфортно наслаждаться водными процедурами могут также посетители пляжа с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «При поддержке Департамента социальной помощи и здравоохранения создан пляж для инвалидов. На этом пляже проложен дощатый настил, по которому можно заезжать в воду в специальном инвалидном кресле. На пляже установлена специальная кабинка для переодевания и построена деревянная терраса с навесом. Напрокат предоставляются три инвалидных кресла, подходящих для заезда в воду. Также на пляже установлен специальный контейнер для хранения инвентаря», – рассказал старейшина района. Посетителям пляжа для инвалидов оказывает помощь работник AS G4S Eesti, прошедший соответствующую подготовку. Бесплатный пляж для инвалидов открыт до 31 августа каждый день с 12:00 до 18:00. Инвалидное кресло, подходящее для заезда в воду, рекомендуется бронировать.
Также сегодня начала работать пляжная охрана AS G4S.
Также к сезону готовы и пляжи района Хааберсти: по заказу управы Хааберсти закончены работы по благоустройству пляжей как на озере Харку, так и в Какумяэ. Пробы воды на пляжах Хааберсти в норме и сегодняшнего дня приступает к работе береговая охрана.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, несмотря на погоду, пляжи Хааберсти к лету готовы. “Работу по благоустройству пляжей района Хааберсти и подготовки к сезону начались уже в середине мая. Прибрежные зоны очистили от мусора, песок просеяли, установили пляжный инвентарь, туалеты, а также дополнительные мусорные урны”, - сказал старейшина добавил, что на пляже озера Харку и в Какумяэ установлены дощатые дорожки от пешеходной дорожки до границы воды для того, чтобы отдыхающие с коляской или на инвалидном кресле могли свободно подойти к воде.
“С сегодняшнего дня на пляжах приступила к работе береговая охрана. Услугу предоставляет G4S Eesti, также спасатели работают и в бассейне под открытым небом на озере Харку”, - сказал Сильянов.
Бассейн под открытым небом работает на озере второй сезон и останется там до начала осенне-зимнего периода. “Бассейн располагается вблизи пляжа озера Харку. В бассейне под открытым небом на озере Харку 3 дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина 2,5 метра. Глубина воды в бассейне в среднем 1,6 метров», - пояснил Сильянов. «В непосредственной близости от входа в бассейн под открытым небом установлены информационные таблички с правилами поведения в бассейне, которым необходимо следовать», - подчеркнул старейшина.
Во время пляжного сезона работы по уходу за пляжами проходят ежедневно с 9:00 утра. Работы по благоустройству пляжа проводит фирма OÜ divitiae и в этом году на эту услугу выделено 51748 евро. Пляжный сезон длится до 31 августа.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.