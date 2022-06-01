ГАЛЕРЕИ | Пляжи Таллинна готовы к лету. Готово ли лето?

1 июня был открыт пляжный сезон Пирита: поднят Голубой флаг, раздавалось мороженое и выступали серфингисты. Пляжная охрана приступила к работе, и впервые открылся пляж для инвалидов.

Хотя температура морской воды в Пирита утром едва достигала десяти градусов, пляжный сезон начался. Уже девятый год подряд на флагшток поднимается Голубой флаг. «Известная на международном уровне экологическая маркировка «Голубой флаг» – это важный показатель признания, который говорит о том, что пляж чист, безопасен и обслуживается с заботой об окружающей среде. Для получения этой маркировки пляж должен отвечать более чем 30 критериям. Пирита отвечает всем этим требованиям, – сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат. – Анализ образцов воды, взятых Департаментом здоровья в мае-месяце, показал, что качество воды Пирита отлично подходит для купания», – заверил Лийнат.

Этим летом на пляже Пирита безопасно и комфортно наслаждаться водными процедурами могут также посетители пляжа с нарушениями опорно-двигательного аппарата. «При поддержке Департамента социальной помощи и здравоохранения создан пляж для инвалидов. На этом пляже проложен дощатый настил, по которому можно заезжать в воду в специальном инвалидном кресле. На пляже установлена специальная кабинка для переодевания и построена деревянная терраса с навесом. Напрокат предоставляются три инвалидных кресла, подходящих для заезда в воду. Также на пляже установлен специальный контейнер для хранения инвентаря», – рассказал старейшина района. Посетителям пляжа для инвалидов оказывает помощь работник AS G4S Eesti, прошедший соответствующую подготовку. Бесплатный пляж для инвалидов открыт до 31 августа каждый день с 12:00 до 18:00. Инвалидное кресло, подходящее для заезда в воду, рекомендуется бронировать.

Также сегодня начала работать пляжная охрана AS G4S.