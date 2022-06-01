ФОТО | Хакера, укравшего 300 000 фото с ID-карт и угрожавшего семье чиновника за отключение российских телеканалов, отправили за решетку(1)
Сегодня был оглашен приговор 57-летнему Артуру Бойко, который обвинялся в том, что незаконно получил доступ к компьютерной системе и скачал, пользуясь уязвимостью, около 300 000 фотографий для документов. Он также признан виновным в угрозах государственному чиновнику и его семье. Из полученных трех лет лишения свободы он должен будет реально отбыть лишь 4 месяца.
Напомним, что в середине марта Государственная прокуратура предъявила мужчине обвинения в совершении компьютерного преступления. Обвинение предъявлено в том, что летом 2021 года мужчина незаконно получил доступ к компьютерной системе и, используя уязвимость в системе безопасности, скачал фотографии на документы почти 300 000 человек.
Бойко предъявили подозрение в преступлении, но не арестовали. Под стражу его взяли в марте, когда он стал угрожать государственному чиновнику и его семье из-за запрета транслирования российских телеканалов в Эстонии.
"По своему содержанию угроза была крайне цинична и опасна, она была напрямую инспирирована войной в Украине, указывая на семью пострадавшего как на цель режима Путина. Люди, которые оправдывают и поддерживают вторжение российских войск в Украину, делая посредством угроз, должны учесть, что полиция реагирует на это. Мы должны предупреждать опасности, в данном случае и суд посчитал угрозу достаточно серьезной, чтобы подозреваемого на какое-то время уделить от общества”, — сказал руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.
Тогда же, в середине марта этого года хакеру предъявили обвинения в компьютерном преступлении.
По просьбе Бойко дело рассматривалось в порядке договорного производства. Сегодняшним приговором суда утвердил договоренность, согласно которой Бойко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. К реальному осужденному нужно будет отбыть за решеткой четыре месяца, которые истекут в середине июля. Остальная часть наказания назначена условно, она будет обращена к исполнению в случае совершения мужчиной нового преступления.
В разговоре с Delfi прокурор Вахур Верте сказал, что считает наказание достаточным и справедливым.
По его словам, нет полной уверенности, чтоо Бойко не будет после освобождения предствлять опасности и не вернется на преступную дорожку, но во время назначенного ему ему испытательного срока он всё же будет находится под усиленным вниманием государства.
Верте сообщил, что в своих показания Бойко утверждал, что не видел в своих действиях ничего зловредного. "Скорее была такая личная фрустрация и демонстрация возможностей. Но что на самом деле является правдой - знает только он сам", - сказал Верте.
Подробнее о случае с кражей фотографий читайте здесь.
Ранее Бойко также прославился своим заявлением о бреши в системе э-голосования.