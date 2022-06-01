Индийский паралимпиец дисквалифицирован на два года за обман медкомиссии

Сообщается, что Кумар намеренно ввёл в заблуждение медицинскую комиссию, чтобы скрыть свои реальные физические возможности и попасть в соревновательную категорию F52. В ней участвуют спортсмены с мышечными нарушениями и ограниченным диапазоном движений, связанным с ампутацией конечностей и различиями в длине ног, пишет Чемпионат.

На Паралимпиаде в Токио, прошедшей с 24 августа по 5 сентября 2021 года, 41-летний Кумар завоевал бронзу в метании диска. Теперь его результат будет аннулирован. Срок дисквалификации завершится в августе 2023 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



