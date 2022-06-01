Тактика обструкции: Партия реформ представила к законопроекту о семейных пособиях 2000 поправок

Руководитель фракции Март Вырклаев вновь повторил причины, по которым реформисты против быстрого принятия закона: вопрос помощи детям и семьям (в том числе родителям-одиночкам) требует тщательного обсуждения, которое планировалось проветси при рассмотрении бюджета на будущий год. С учетом необходимости ежегодного изыскания порядка 300 млн евро на эти нужды.

Напомним, что вопрос срочного принятия закона о повышении детских пособий внес раскол в правящую коалицию, которую сейчас составляют Партия реформ и Центристская партия. Центристы и парламентская оппозиция его поддерживают, а реформисты выступают против. Премьер-министр и лидер реформистов Кая Каллас предупредила, что в случае принятия законопроекта нынешняя правящая коалиция (и правительство) распадется.

"Торможение работы Рийгикогу - это парламентский инструмент меньшинства, а голосование в понедельник ясно показало, что Партия реформ по этому вопросу находится сейчас в Рийгикогу в меньшинстве", - отметил Вырклаев.

В понедельник, 30 мая, законопроект прошел в Рийгикогу первое чтение.