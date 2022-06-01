"Милан" продали за 1,2 миллиарда евро

Им стал американский инвестиционный фонд RedBird Capital Partners. Он сменил другую американскую структуру — хедж-фонд Elliott Management, который останется миноритарным акционером и сохранит за собой места в совете директоров клуба. Сделка оценивается в 1,2 миллиарда евро. Переход «Милана» под контроль новых хозяев состоится летом, а окончательное закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года, пишет Sportmail.ru.

«Приоритетом для RedBird является сотрудничество с завоевавшей титул спортивной и клубной управленческой командой клуба, чтобы продолжить путь “Милана” к вершине мирового футбола. Сочетание успешной команды на поле, опыта “Милана” в развитии и приобретении игроков, коммерческой деятельности мирового класса и опыта RedBird в управлении и построении глобального спортивного бизнеса гарантирует, что следующая глава в легендарной истории “Милана” приведет “россонери” к еще больших высотам», — говорится в сообщении.

Elliott Management приобрел команду в 2018 году, после того как прошлый владелец Ли Юнхун не смог погасить задолженность в размере 32 миллионов евро перед фондом.

У «Милана» 19 титулов чемпиона Италии и семь побед в Лиге чемпионов. Клуб является пятикратным обладателем Кубка Италии, семикратным победителем Суперкубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира 2007 года.

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