Возможность подзаработать: сбор одуванчиков может принести неплохой доход!

"Мы уже несколько лет подряд делаем одуванчиковый лимонад, чисто натуральный продукт, который очень нравится людям", - говорит аграрий. В этом сезоне спрос повысился настолько, что силами своей семьи со сбором цветков одуванчика уже не справиться.

Для производства лимонада из одуванчиков готовится экстракт, он разбавляется водой, туда добавляется немного сока хеномелеса и сахара, напиток карбонизируется и разливается по бутылкам.

"Закупаемые нами цветки должны быть собраны с одуванчиков, растущих в чистой природной среде, на лесных хуторах или полях вдалеке от дорог. Зеленые листочки нужно оборвать, мы используем только желтую часть цветка", - пояснил Сырмус.

Так что есть возможность весьма существенно подзаработать - за килограмм цветков платят 16 евро чистыми (на руки). Принимают товар в магазине Обница (Вырумаа), дополнительную информацию можно получить по указанному в объявлении телефону.