В Нарве идет сбор подписей с призывом к отставке Катри Райк

В роли организатора инициативы выступил житель Нарвы, общественный деятель Михаил Паншин, который состоит в Центристской партии и на последних муниципальных выборах баллотировался в ее списке в Нарвское горсобрание.

"В данном случае я выступаю как простой житель Нарвы. Цель этого сбора подписей в том, чтобы мэр увидела отношение жителей Нарвы к ее решениям и политике, которую она проводит в городе, и с учетом мнения горожан подала бы в отставку", - сказал в среду Паншин в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.

По его словам, решающим фактором для начала сбора подписей стала новая программа развития образования, которая в том числе предусматривает закрытие Солдинаской гимназии и нескольких детских садов, что уже вызвало в городе протесты.

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