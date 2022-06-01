АЭС в Эстонии может появиться уже в 2032 году(3)
Вопрос о строительстве в Эстонии собственной АЭС наиболее активно стал подниматься на фоне резкого роста цен на электроэнергию и газ, а также геополитической ситуации, интерес к ядерной энергетике среди населения также растет.
Компания Fermi Energia планирует построить в Эстонии АЭС с малым модульным реактором: "Fermi Energia планирует маленькую атомную электростанцию на 300 мегаватт. Большие обычно начинаются с 1000. Технология упрощена, она работает с пассивными системами и автоматизирована. Такая станция поместится на парковку Юлемисте", - передает слова специалиста по охране окружающей среды и члена правления компании Диана Ревяко Rus.err.ee.
По словам Ревяко, сейчас предприятие ждет ответа от государства. В 2023 году государство должно решить, есть ли место для ядерной энергетики в стране или нет. Если ответ будет положительный, согласно оптимистичным прогнозам, атомная электростанция может появиться уже в 2032 году.
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