АЭС в Эстонии может появиться уже в 2032 году

Компания Fermi Energia планирует построить в Эстонии АЭС с малым модульным реактором: "Fermi Energia планирует маленькую атомную электростанцию на 300 мегаватт. Большие обычно начинаются с 1000. Технология упрощена, она работает с пассивными системами и автоматизирована. Такая станция поместится на парковку Юлемисте", - передает слова специалиста по охране окружающей среды и члена правления компании Диана Ревяко Rus.err.ee.

По словам Ревяко, сейчас предприятие ждет ответа от государства. В 2023 году государство должно решить, есть ли место для ядерной энергетики в стране или нет. Если ответ будет положительный, согласно оптимистичным прогнозам, атомная электростанция может появиться уже в 2032 году.

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