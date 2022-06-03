Новости Эстонии
03.06.2022, 09:14

Родить троих и можно не работать? Только в Харьюмаа и Тартумаа медианная зарплата превышает 1000 евро в месяц

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Кая Каллас в безнадежной ссоре с Юри Ратасом из-за детских пособий
Кая Каллас в безнадежной ссоре с Юри Ратасом из-за детских пособий
ФОТО: Ekspress Meedia |

Если бы пришлось выбирать между работой и домом с тремя детьми, то в случае принятия закона об увеличении детских пособий, в большинстве уездов было бы выгоднее родить троих и не работать.

Центристская фракция идет дальше с законопроектом, предусматривающем повышение семейных пособий. Если проект будет утвержден, то пособие на первого и второго ребенка вырастет до ста евро вместо нынешних шестидесяти, т.е. до того уровня, который сейчас предусмотрен для третьего и последующих детей. В дальнейшем размер пособия на каждого из детей будет одинаковым - 100 евро в месяц.

Изменение увеличит ежемесячное пособие для многодетных семей, в которых воспитывается от трех до шести детей, до 700 евро вместо нынешних 300. А родителям, воспитывающим семерых и более детей, будут ежемесячно дополнительно выплачивать 700 евро вместо нынешних 400.

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