Родить троих и можно не работать? Только в Харьюмаа и Тартумаа медианная зарплата превышает 1000 евро в месяц

Центристская фракция идет дальше с законопроектом, предусматривающем повышение семейных пособий. Если проект будет утвержден, то пособие на первого и второго ребенка вырастет до ста евро вместо нынешних шестидесяти, т.е. до того уровня, который сейчас предусмотрен для третьего и последующих детей. В дальнейшем размер пособия на каждого из детей будет одинаковым - 100 евро в месяц.