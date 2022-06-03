03.06.2022, 09:14
Родить троих и можно не работать? Только в Харьюмаа и Тартумаа медианная зарплата превышает 1000 евро в месяц(2)
ФОТО: Ekspress Meedia |
Если бы пришлось выбирать между работой и домом с тремя детьми, то в случае принятия закона об увеличении детских пособий, в большинстве уездов было бы выгоднее родить троих и не работать.
Центристская фракция идет дальше с законопроектом, предусматривающем повышение семейных пособий. Если проект будет утвержден, то пособие на первого и второго ребенка вырастет до ста евро вместо нынешних шестидесяти, т.е. до того уровня, который сейчас предусмотрен для третьего и последующих детей. В дальнейшем размер пособия на каждого из детей будет одинаковым - 100 евро в месяц.