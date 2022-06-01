01.06.2022, 14:20
Мужчина в панике приехал в полицейский участок в нетрезвом виде. Что сделала полиция?
ФОТО: Erakogu | www.politsei.ee
В прошедшую пятницу в Нарве мужчина, обеспокоенный тем, что не видел свою жену несколько дней, примчался в полицию на своем автомобиле и наделал много шума перед участком. Оказалось, что расстроенный мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом инциденте полиция сообщила на своей странице в фейсбуке.
Полиция установила, что его пропавшая жена в порядке. Но возбудила уголовное дело в отношении мужчины, так как он нарушил закон: нельзя садиться за руль с алкоголем в крови.
"В случае исчезновения близкого человека или другой проблемы необходимо выбрать безопасный способ сообщить об этом полиции, например, позвонив по номеру 112", - сказал начальник патрульного управления Нарвского полицейского участка Сильвер Пёлсинг.