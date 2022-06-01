Мужчина в панике приехал в полицейский участок в нетрезвом виде. Что сделала полиция?

В прошедшую пятницу в Нарве мужчина, обеспокоенный тем, что не видел свою жену несколько дней, примчался в полицию на своем автомобиле и наделал много шума перед участком. Оказалось, что расстроенный мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом инциденте полиция сообщила на своей странице в фейсбуке.