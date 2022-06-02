Перепись населения: эстонцев, украинцев и латышей стало больше, русских - меньше

По данным переписи, население Эстонии стало намного разнообразнее, чем в 2011 году, но увеличилось и количество лиц эстонской национальности. «За последние 10 лет в Эстонии увеличилось количество представителей различных национальностей, гражданств и родных языков, но это изменение произошло не за счет эстонцев, доля которых осталась почти на прежнем же уровне. Количество людей, говорящих на эстонском языке как на родном, также остается стабильным. Добавилось количество новых граждан Эстонии, а количество граждан России и Белоруссии сокращается», – заключила Трасберг.

В городах проживает 61,2% населения, или 815 003 человека, что на 4% больше, чем в 2011 году. Население регионов малых городов за десять лет выросло на 11,4%. По словам Терье Трасберг, субурбанизация продолжается. «Стремление селиться в больших городах стабилизировалось или подходит к концу, но позитивных новостей для сельской местности по-прежнему недостаточно — семьи с детьми, в частности, теперь предпочитают маленькие города, расположенные вокруг больших городов», – пояснила Трасберг.

За последние десять лет количество детей (0–14 лет) и пожилых людей (65+) в Эстонии увеличилось, а количество людей трудоспособного возраста уменьшилось. В Эстонии постоянно проживает 217 799 детей, и за десять лет это число увеличилось на 8,2%. Всего насчитывается 272 146 пожилых людей, что на 15,7% больше, чем десять лет назад. Людей трудоспособного возраста насчитывается 841 851 человек, что на 2,8% меньше.

«Положительны аспект старения населения заключается в том, что увеличилось количество людей в возрасте 80 лет и старше, то есть продолжительность жизни наших людей увеличивается, особенно это заметно среди мужчин. По сравнению с предыдущей переписью мужчины стали жить на три, а женщины – на 1,7 года дольше. Вызовом является доля женщин детородного возраста в численности населения, которая уменьшилась, но небольшим облегчением является увеличение числа детей, рожденных на одну женщину, и увеличение общего числа детей», – прокомментировала ведущий аналитик отдела статистики народонаселения и социальных дел Департамента статистики.

На момент переписи, т. е. 31 декабря 2021 года, в Эстонии постоянно проживает 1 331 824 человека, что на 2,9% больше, чем десять лет назад при предыдущей переписи. Мужчины составляют 47,6%, их доля увеличилась на 1,2 процентных пункта. Доля женщин составляет 52,4%. Среднему жителю Эстонии 42,2 года, что на 1,4 года старше среднего жителя в 2011 году.

В Эстонии проживают люди 211 различных национальностей, что на 31 национальность больше, чем 10 лет назад. В Эстонии представлены гражданства 151 различных стран, что на 33 больше, чем 10 лет назад. 69,1% жителей Эстонии имеют эстонское гражданство. 20 лет назад эта доля составляла 67,9%.

За 10 лет количество эстонцев увеличилось почти на 2%, количество русских уменьшилось на 3,4%, а количество белорусов уменьшилось на 7,7%. На 23% увеличилось количество украинцев (в эту статистику не входят военные беженцы, приехавшие в Эстонию после переписи), количество латышей увеличилось на целых 117%.

В Эстонии говорят на 244 различных родных языках, что на 86 языков больше, чем в 2011 году, и более чем вполовину больше, чем в 2000 году. Доля эстонского родного языка в последние 20 лет остается практически на одном и том же уровне в 67%.

При проведении переписи 2021 года применялся комбинированный метод: сбор данных регистров был дополнен выборочным исследованием. Сбор данных переписи на основе регистров проводится с января по июль 2022 года. Всего данные собираются примерно из 30 регистров.

Руководитель проекта переписи Департамента статистики Лийна Осила сказала, что на этот раз перепись совпала с пиком эпидемии коронавируса, которая дополнилась проблемами в связи с ростом цен на электроэнергию и сложностями компенсаций, а затем и кризисом безопасности. «Учитывая все это, осмелюсь сказать, что решение о проведении переписи комбинированным методом и в основном на основе регистров было актуальным, и мы можем считать перепись успешной», – прокомментировал Осила.

Генеральный директор Департамента статистики Эстонии Урмет Леэ отметил, что опубликованные сегодня первые результаты переписи подтверждают, что мы оправдываем звание умного цифрового государства и можем положиться на доступность и достоверность данных наших регистров. «В то же время настала пора обсудить, как мы сможем проводить перепись в будущем в любое желаемое время, не обременяя при этом людей вопросами».

Случайная выборка опроса переписи населения включала 40 720 адресов по всей Эстонии, конкретное количество адресов случайной выборки в местном самоуправлении зависело от количества жителей местного самоуправления. 43% населения Эстонии также было переписано онлайн: те, кто не попал в выборку, могли (в дополнение к сбору данных на основе регистров) заполнить анкету переписи добровольно.

Данные переписи, опубликованные 1 июня 2022 года, были собраны в результате переписи на основе регистров. Данные, собранные в рамках обязательного и добровольного опроса, будут дополнительно обработаны и проанализированы, а их результаты будут опубликованы в ноябре.

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