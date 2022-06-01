Вновь открываются языковые кафе для практики эстонского

«Языковые кафе подходят для тех, кому сложно каждую неделю участвовать в регулярном изучении языка, но кто хотел бы получить поддержку в самостоятельном изучении языка и более смело общаться на эстонском языке. В языковом кафе не пишут, не выполняют упражнений и не зачитывают тексты. Всё внимание — на разговорной речи. Языковые кафе предоставляют возможность освободиться от будничной рутины и поупражняться в эстонском языке в приятной атмосфере вне стен класса», — сказала руководитель сферы консультирования Фонда интеграции Кятлин Кыверик.



В языковых кафе обсуждаются ситуации и темы, с которыми люди соприкасаются в будничной жизни. Например, самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование, общение с коллегами, путешествия, увлечения, празднование знаменательных дат и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника.

Ознакомиться с расписанием и информацией о регистрации в языковые кафе можно на странице Фонда интеграции. Расписание языковых кафе постоянно обновляется.

Языковые кафе проходят каждую неделю по всей Эстонии: В Таллинне, Маарду, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, Тарту, Пярну и Валга. Кроме этого, дважды в неделю проводится веб-кафе.

Участие в языковых кафе бесплатное.

Языковые кафе финансируются в рамках деятельности проекта Европейского социального фонда «Меры по поддержке интеграции в эстонском обществе».

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