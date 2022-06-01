Работодатели, нанявшие военных беженцев, могут ходатайствовать о пособии

Новое пособие разработано прежде всего для поддержки трудоустройства беженцев с Украины, его можно получить при трудоустройстве всех получателей международной защиты. Можно ходатайствовать о пособии на тех работников, которые приняты на работу на срок не менее четырех месяцев или бессрочно. Касса по безработице начала прием ходатайств с сегодняшнего дня.

Работодатель может ходатайствовать об одноразовой компенсации расходов на менторство, размер которой составляет 75% от размера минимальной зарплаты, в 2022 году эта сумма составляет 490 евро. О компенсации расходов на менторство можно ходатайствовать в течение четырех месяцев с момента трудоустройства работника.

Также в течение года с момента трудоустройства работника можно ходатайствовать о компенсации расходов на его профессиональное обучение, размер компенсации составляет до 2500 евро на одного работника. Также можно ходатайствовать о компенсации на услугу перевода и связанных с получением квалификации расходов в размере до 500 евро на одного работника.

Подробнее на сайте Эстонской кассы по безработице .

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