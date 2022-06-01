ФОТО | Министр Лийна Керсна дает показания по своему делу

Керсна вменяют в вину две вещи. Во-первых, нарушение переговорного процесса при проведении тендера на закупку первой партии экспресс-тестов на коронавирус. В результате не все потенциальные участники тендера знали, что министерство хочет приобрести тесты. Второе возможное нарушение касается расширения последующего тендера, т.е. увеличения его объема на 50%.