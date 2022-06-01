01.06.2022, 12:36
ФОТО | Министр Лийна Керсна дает показания по своему делу(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik
Министерство финансов возбудило делопроизводство о проступке в отношении министра образования Лийны Керсна. Сегодня она дает показания по данному делу.
Керсна вменяют в вину две вещи. Во-первых, нарушение переговорного процесса при проведении тендера на закупку первой партии экспресс-тестов на коронавирус. В результате не все потенциальные участники тендера знали, что министерство хочет приобрести тесты. Второе возможное нарушение касается расширения последующего тендера, т.е. увеличения его объема на 50%.