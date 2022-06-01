ЧП и криминал
01.06.2022, 12:36

ФОТО | Министр Лийна Керсна дает показания по своему делу

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Liina Kersna läheb ütlusi andma
Liina Kersna läheb ütlusi andma
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik

Министерство финансов возбудило делопроизводство о проступке в отношении министра образования Лийны Керсна. Сегодня она дает показания по данному делу.

Liina Kersna läheb ütlusi andma

Керсна вменяют в вину две вещи. Во-первых, нарушение переговорного процесса при проведении тендера на закупку первой партии экспресс-тестов на коронавирус. В результате не все потенциальные участники тендера знали, что министерство хочет приобрести тесты. Второе возможное нарушение касается расширения последующего тендера, т.е. увеличения его объема на 50%.

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