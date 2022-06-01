Соцдемы отказываются от поддержки проекта о семейных пособиях, считая его прикрытием для возрождения коалиции EKREIKE

В последние дни некоторые лидеры общественного мнения, которые ранее долгое время поддерживали социал-демократов, выражали претензии к партии, так как те своей деятельностью поддерживают возвращение неприятного им правительства Юри Ратаса. "Даже если только один из вас в парламенте проголосует за этот закон, фактически возвращающий к власти правительство EKREIKE , у вас будет на один голос меньше на выборах", — написал социальных сетях писатель и культуролог Рейн Рауд .

Теперь за семейными пособиями стоят только голоса предыдущего правительства Юри Ратас а, то есть Центристской партии, EKRE и партии Отечества. Это, вероятно, обострит дебаты о том, скоро ли так называемая коалиция EKREIKE снова придет к власти, оставив председателя Партии реформ Каю Каллас, по сути, во главе правительства меньшинства.

Представивший законопроект лидер центристской фракции Яанус Карилайд , не скрывает своего разочарования. "Снова проявилось истинное лицо социал-демократов. Энтузиазм в поддержку проекта семейных пособий сменился на основанную на личной выгоде политическую комбинацию. Под давлением Партии реформ соцдемы стали настолько гибкими, что через два дня после голосования в Рийгикогу было решено отказаться от своего вклада в законопроект об увеличении детских пособий и повышении благосостояния семей".

Председатель партии описал проблему: исследования показывают, что уровень бедности среди семей с тремя детьми уменьшился, а уровень бедности семей с одним ребенком увеличился на одну десятую. Ляэнеметс отметил: "Я не понимаю, как наша работа над сокращением бедности семей с детьми может быть идеологическим противоречием для EKRE. Выходит, что дети из многодетных семей для них более приоритетны, чем дети, которых воспитывает родитель-одиночка".

"EKRE обосновывает это тем, что пособие одиноким родителям идет вразрез с их идеологией. Но мы договорились, что до внесения поправок еще есть время, и EKRE сможет пересмотреть свою позицию до сегодняшнего утра", - сказал Ляэнеметс Delfi .

Социал-демократы отметили, что, помимо увеличения семейных пособий, необходимо также увеличить пособие одиноким родителям, которое остается на одном уровне в течение нескольких последних лет и составляет 19,18 евро. Соцдемы предлагают увеличить его до 50 евро. По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс а, их предложение блокирует EKRE .

Соцдемы: "Мы не позволим использовать наши голоса для развала правительства"

Во время подготовки данного материала, правление Социал-демократической партии заявило, что они " не поддерживают использование детей для развала правительства".

"В последние дни мы получили подтверждение тому, что Центристская партия, Isamaa и EKRE пытаются развалить правительство, используя для этого законопроект о детских пособиях. Сегодня, когда ситуация в сфере безопасности является крайне напряженной, разрушать правительство и заменять его новым – опасно для государства. Социал-демократическая партия этот шаг не поддерживает", – отмечается в заявлении правления партии.

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, благополучие детей для социал-демократов всегда было во главе угла. "Мы повышали детские пособия в нескольких коалициях и, конечно же, считаем нужным повысить пособия и сейчас, когда цены на всё стремительно растут. В последние месяцы мы внесли несколько законопроектов, нацеленных на улучшение благополучия семей, в том числе предложили повысить пособие на детей для родителей-одиночек, которое не менялось уже более 20 лет. Все эти предложения нуждаются в скорейшей реализации", – сказал Ляэнеметс.

"Сегодня, в день защиты детей, мы призываем к сотрудничеству все партии, которые хотят улучшить благополучие детей и защитить семьи в ситуации, когда инфляция превышает уже 20 %. Но мы не позволим использовать наши голоса для развала правительства", – подчеркнул лидер социал-демократов. Правление Социал-демократической партии также решило не поддерживать инициированный EKRE вотум недоверия министру образования Лийне Керсна. "Мы очень критичны в отношении нарушений условий гостендеров. Особенно мы не довольны тем, что с университетами не заключены договоры о финансировании, и что государственное финансирование детских кружков урезано в ситуации безумного роста цен. Но поскольку у нас есть основания считать, что попытка объявить вотум недоверия Керсна является одним из элементов плана формирования правительства, угрожающего безопасности Эстонии, то мы не можем поддержать этот шаг", – сказал Лаури Ляэнеметс.

Кроме того, Ляэнеметс сообщил Delfi, что ведутся переговоры о восстановлении правительства EKREIKE.

"Больше никаких намеков, мы точно знаем, что эти переговоры продолжаются. Мы неделю сидели за общим столом, чтобы улучшить этот законопроект, но эти улучшения их не волновали", — сказал Ляэнеметс. "Смысл этого законопроекта не в том, чтобы бороться с детской бедностью, это просто прикрытие".