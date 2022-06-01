Детские пособия как показатель политического здоровья

Неважно, поддержит ли парламент законопроект социал-демократов или же инициированный отдельными парламентариями. Важно придать чувство уверенности семьям с детьми, показать, что государство заботится о них в трудное время. И если для этого нужно увеличить государственную долговую нагрузку или изменить налоговую систему, то почему бы и нет. Инвестиция в детей – это инвестиция в будущее. И пусть премьер-министр повторяет как мантру с трибуны парламента, что не деньги делают детей, а любовь. Это известный факт. Но любовь государства к детям, выражаемая инвестициями в детей, в том числе в детские пособия, а также, например, и в образование, в том числе в образование по интересам, помогает детей вырастить. Вырастить любящими свою страну и вкладывающимися в нее в будущем. Не это ли должно быть нашей целью?