Детские пособия как показатель политического здоровья(3)
Закон о детских пособиях грозит развалом правительственной коалиции, написал для Rus.Delfi генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец
Нынешняя неделя принесла в повестку дня Рийгикогу два законопроекта, повышающих детские пособия – инициированный социал-демократами 22 марта и инициированный 12 мая 54 депутатами из четырех фракций. Последний вызвал настоящую бурю на политическом ландшафте Эстонии и грозит развалом существующей правительственной коалиции.
Возможное повышение детских пособий раскололо политический истеблишмент на две части, вызвало волну нелестных высказываний политиков в отношении друг друга, угрозы уйти в отставку со стороны премьер-министра, обещания устроить парламентскую обструкцию со стороны ее фракции. Неделя началась, и обещает быть бурной и непредсказуемой.
Социал-демократы всегда поддерживали повышение детских пособий и других семейных пособий, неоднократно подавали в производство Рийгикогу соответствующие законопроекты. Для социал-демократов естественным и логичным шагом стал мартовский законопроект, чтобы помочь семьям с детьми в условиях все углубляющегося кризиса, в условиях, когда инфляция съедает пятую часть зарплаты, когда цены на энергоносители предстоящей осенью непредсказуемы. Правящая же коалиция положила законопроект социал-демократов под сукно на несколько месяцев, а одна из правящих партий вышла со своей собственной инициативой и организовала вокруг нее политическое шоу, собрав подписи большинства членов парламента, в том числе социал-демократов.
Социал-демократы не могли остаться в стороне от возможности помочь семьям с детьми, но ни в коем случае не собирались участвовать в развале коалиции. Коалиция активно разваливает себя сама. Столкнулись два классических мировоззрения: каждый должен справляться сам, а если не справляется, то его проблема, и второе – желание оказать помощь со стороны государства, пока проблемы еще не наступили. Социал-демократы всегда выступали на стороне семей с детьми. Помимо уже названного законопроекта в Рийгикогу находятся на рассмотрении представленные социал-демократами проект повышения пособия родителям-одиночкам, которое еще со времен эстонской кроны составляет 19 евро, и проект освобождения всех родителей от платы за детский сад по всей Эстонии.
Неважно, поддержит ли парламент законопроект социал-демократов или же инициированный отдельными парламентариями. Важно придать чувство уверенности семьям с детьми, показать, что государство заботится о них в трудное время. И если для этого нужно увеличить государственную долговую нагрузку или изменить налоговую систему, то почему бы и нет. Инвестиция в детей – это инвестиция в будущее. И пусть премьер-министр повторяет как мантру с трибуны парламента, что не деньги делают детей, а любовь. Это известный факт. Но любовь государства к детям, выражаемая инвестициями в детей, в том числе в детские пособия, а также, например, и в образование, в том числе в образование по интересам, помогает детей вырастить. Вырастить любящими свою страну и вкладывающимися в нее в будущем. Не это ли должно быть нашей целью?