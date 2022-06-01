КОЛОНКА RusDelfi | Воображаемая война Скабеевой

Нынешнему российскому режиму война напоминает что-то вроде войн древних эпох из книг Д.Р. Толкина, где легендарные герои совершают блестящие подвиги и творят невиданные чудеса. Сегодняшняя Россия не боится войны и привыкла ею угрожать всем подряд. Ведущая канала Россия-1 Ольга Скабеева никогда не отличалась уравновешенностью и способностью здраво и логично рассуждать. И многим зрителям она запомнилась своим истеричным поведением и бессвязными репликами. Однако то, что она сказала во вчерашней программе о том, что Россия вынуждена заниматься демилитаризацией не только Украины, но и всего остального западного мира, является неслыханным ранее бредом. Если кто-нибудь из ведущих в Советском Союзе позволил бы себе сказать подобное в 80-е годы, это гарантировало бы ему поездку в психиатрическую лечебницу. С одной стороны, стало привычным, что российское телевидение, например, крутит песню про Искандеры , и такая демонстрация уже особенно не удивляет.

Но превращение всех средств массовой информации в оружие, которое занимается пропагандой войны, просто позорно и показывает уровень деградации нынешней России. Однако, пропаганда является единственным оружием России, которое работает очень эффективно, именно так, как ожидали его создатели. Настолько эффективно, что она оболванила не только рядовых телезрителей, но и все руководство страны, которое уверовало, что большое соседнее государство можно захватить при помощи марш-броска за три дня. Результаты этого мы наблюдаем сейчас в Украине, где за три месяца погибли десятки тысяч человек, и Россия потеряла больше солдат, чем Советский Союз за десять лет войны в Афганистане. Ответственность за это, в том числе, лежит на людях вроде Скабеевой, Киселева, Соловьева, Шейнина и других. Все они могли бы быть номинированы на Гебельсовскую премию, если бы таковая существовала. В последнее время хорошо заметно, что происходящее стало шоком и для них, что объясняет повышение градуса неадекватности. Если эти люди хотят воевать и угрожают войной всему миру, им лучше самим отправиться на передовую, чем сидеть на своих итальянских виллах. Пока для них эта война является войной, которая где-то далеко, в которой им ничего не угрожает. Но если этим пропагандистам пришлось бы лицом к лицу столкнуться со всеми бедами и лишениями, тогда, может быть, хоть кто-то из них задумался, чем они занимаются на самом деле последние пятнадцать лет.