ФОТО | Женщина, нанесшая ножевые ранения двум детям, предстала перед судом

Сепп, которая сегодня предстала перед судом, в марте 2021 года ударила ножом восьми- и десятилетнего мальчиков. По словам человека, который первым прибыл на место нападения в понедельник вечером и оказал детям первую помощь, у одного из детей на щеке была глубокая ножевая рана.
"Рана достигала кости!", - описал днем позже мужчина Delfi ситуацию и добавил, что другой мальчик получил ножевые ранения колена. Один из детей, по словам мужчины, уже терял сознание, но, к счастью, медики скорой помощи прибыли на место очень быстро, и мальчиков увезли в больницу.