ФОТО | Женщина, нанесшая ножевые ранения двум детям, предстала перед судом

Сепп, которая сегодня предстала перед судом, в марте 2021 года ударила ножом восьми- и десятилетнего мальчиков. По словам человека, который первым прибыл на место нападения в понедельник вечером и оказал детям первую помощь, у одного из детей на щеке была глубокая ножевая рана.