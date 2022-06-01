Новости Эстонии
01.06.2022, 11:09

ФОТО | Женщина, нанесшая ножевые ранения двум детям, предстала перед судом

 
Напавшая с ножом на детей женщина
Напавшая с ножом на детей женщина
ФОТО: Ekspress Meedia | Kenno Soo

38-летней Райли Сепп, которая в марте прошлого года нанесла ножевые ранения двум детям в Выхма, предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Сепп, которая сегодня предстала перед судом, в марте 2021 года ударила ножом восьми- и десятилетнего мальчиков. По словам человека, который первым прибыл на место нападения в понедельник вечером и оказал детям первую помощь, у одного из детей на щеке была глубокая ножевая рана.

"Рана достигала кости!", - описал днем позже мужчина Delfi ситуацию и добавил, что другой мальчик получил ножевые ранения колена. Один из детей, по словам мужчины, уже терял сознание, но, к счастью, медики скорой помощи прибыли на место очень быстро, и мальчиков увезли в больницу.

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