Некоторых жителей Таллинна ждет снижение цен на отопление. Столичные поставщики услуги планируют объединиться

Цель объединения сетевых зон централизованного теплоснабжения состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое решение в ситуации, когда в условиях рекордно высокой стоимости природного газа наблюдалась большая разница в ценах на центральное отопление в разных сетевых зонах. Utilitas и Adven в настоящее время управляют в общей сложности четырьмя сетевыми зонами центрального отопления в столице, которые обслуживают большую часть столичных потребителей централизованного теплоснабжения.

«В густонаселенном Таллинне нет простых и быстрых локальных решений, удобных для жителей, но, безусловно, клиент ожидает немедленного облегчения ситуации, связанной с выросшими ценами на природный газ. Учитывая все обстоятельства, создание единой сетевой зоны показалось самым быстрым решением в нынешних условиях», — пояснил коммерческий директор Adven Group в странах Балтии Юхан Агурайуйя и добавил, что для нынешних клиентов Adven в Таллинне объединение зон означает снижение цен на отопление.

«Интеграция небольших сетей центрального отопления Adven и локальных решений на базе природного газа с сетью центрального отопления Utilitas позволит в будущем применять единый подход практически по всему Таллинну», — пояснил глава предприятий центрального отопления Utilitas Роберт Китт. Для производства тепла Utilitas использует преимущественно биомассу и отработанное тепло, а также природный газ для покрытия пиковых нагрузок. Котельные, которыми управляет Adven, на настоящий момент работают только на природном газе.

Соглашение должно быть одобрено Департаментом конкуренции. Если одобрение будет получено, предприятия подпишут договор об объединении сетей, которое планируется осуществить осенью 2022 года.

Нынешним клиентам Adven ничего делать не нужно. Предоставление услуги продолжится и после смены оператора. Объединение затрагивает сети Adven в Нымме, Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Пирита и сетевую зону Utilitas в Таллинне.

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