Пловчиха-трансгендер: транс-женщины не угрожают женскому спорту

В сезоне-2019/20 Томас соревновалась с мужчинами, но уже идентифицировала себя с женщиной – это отражалось и во внешности: на заплывы Лиа выходила в купальнике.

Томас взяла имя Лиа, но не торопилась с гормональной терапией – боялась, что это положит конец ее карьере в плавании. В мае 2019-го все же решилась: «Я принимала гормоны, зная и принимая, что могу больше не плавать. Я просто пыталась жить своей жизнью».

Еще в последних классах школы Уилл сомневался в гендерной идентичности (если упрощать – чувствовал себя некомфортно в мужском теле). На первых курсах это ощущение лишь росло. В итоге Томас признался сперва себе, а потом и самым близким, что он – трансженщина.

Так, на дистанции 1000 ярдов вольным стилем (914 метров) в 2017-м Томас показал 6-е время в стране, в сезоне-2018/19 – лучшее время университета на дистанциях 500, 1000 и 1650 ярдов (457, 914 и 1508 м), а на соревнованиях Лиги Плюща брал медали.

Томас пришел в плавание в 5 лет и быстро набрал силу. В 2017-м поступил в Пенсильванский университет, входящий в элитную Лигу плюща . Там он продолжил плавать, причем весьма успешно.

Еще несколько лет назад Лиа Томас не существовала, это был перспективный пловец Уилл.

Правила NCAA в отношении транс-женщин в женском спорте существуют уже около 10 с лишним лет. И мы не видели какой-либо массовой волны доминирования с их стороны», – сказала Томас в интервью ABC News и ESPN.

Транс-женщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Они составляют очень незначительно меньшинство среди всех спортсменов.

Я совершила переход, чтобы быть счастливой, чтобы быть самой собой.

«Я думаю, что причины, по которым я совершила [трансгендерный] переход, вызывают самое большое заблуждение. Люди говорят: «Ой, после этого она получит преимущество и сможет выиграть».

По ее словам, выступать в компании парней было сложно – в первую очередь психологически. Ее воспринимали иначе, а результаты стремительно снижались – гормональная терапия меняла тело. Стартов с мужчинами в ее карьере было не так много.

Спустя год после перехода Томас осталась в плавании, но уже женском. Приняли ее не сразу. Часть команды открыто критиковала трансженщину, которая сохраняла преимущества, так как родилась мужчиной. Руководство университета, тренеры и другая часть сборной были на стороне Лии.

«Я женщина, как и все в команде. Я всегда считала себя просто пловцом. Это то, чем я долго занимаюсь, то, что я люблю. Я хожу в бассейн каждый день и выкладываюсь на максимум. Не обращаю внимания на негатив и ненависть. Я здесь, чтобы плавать», – философски отмечала Томас.

В начале декабря 2021-го родители спортсменок написали коллективное анонимное письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA).

«На карту поставлена целостность женского спорта. Этот прецедент создает прямую угрозу для спортсменок в каждом виде. Где границы? Как это согласуется с обязательством NCAA по созданию справедливых условий для студентов-спортсменов?»

Один из родителей объяснил позицию писавших и отметил, что дело не в трансфобии:

«Мы поддерживаем Лию как трансженщину, надеемся, она проживет счастливую и насыщенную жизнь, потому что заслуживает этого. Но мы не можем стоять в стороне, пока она переписывает рекорды и устраняет биологических женщин из плавания. Если мы не обсудим это, такое произойдет во всех колледжах. И тогда женского спорта в том виде, в котором мы его знаем, больше не будет».

В руководстве университета и NCAA не прислушались к письму, а поддержали Томас.

Во время выступления Томас на чемпионате NCAA, где она стала первой, возле плавательного центра Технологического института Джорджии проходили акции протеста.

Представительницы организаций, защищающих права женщин, были против участия Лии в соревнованиях. А выпускники и студенты поддерживали пловчиху.