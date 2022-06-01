Эстонские шпажисты выиграли бронзу чемпионата Европы

Сборная Эстонии в составе Каспера Тафенау, Маркуса Сальма, Илиана Боброва и Эрика Тобиаса в матче за бронзовые медали домашнего чемпионата Европы обыграла сборную Австрии со счетом 45:27, пишет rus.err.ee.

До этого в полуфинале наши шпажисты проиграли будущим чемпионам французам, которые затем в финале победили сборную Украины.

В четвертьфинале командного турнира сборная Эстония обыграла Великобританию, а перед этим взяла верх над командой Азербайджана.

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