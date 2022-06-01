01.06.2022, 08:45
В мае электричество на бирже было на 50% дороже, чем в апреле
ФОТО: Ekspress Meedia | Tiit Blaat
В ценовой зоне Эстонии на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в мае составила около 151 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с апрелем на 51 евро, пишет RusERR.
По данным Nord Pool, если в апреле средняя цена за мегаватт-час (МВт-ч) электричества составляла 100,66 евро, то в мае она выросла до 151,37 евро. Таким образом, стоимость электроэнергии за месяц увеличилась на 50%.
Цена в мае была заметно выше и чем в том же месяце прошлого года, когда она составляла всего 25,02 евро за мегаватт-час.
Самая высокая среднесуточная цена пришлась на 20 мая когда один МВт-ч стоил 244,63 евро.
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