Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12, пишет Чемпионат.

На счету Надаля три эйса, четыре двойные ошибки и семь использованных брейк-пойнтов из 17. В полуфинале турнира Надаль сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.

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