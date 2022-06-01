Norstat: популярность Партии реформ приближается к отметке в 35%(2)
Популярность Партии реформ продолжает расти, в то время как поддержка EKRE в последние недели падает, выясняется из результатов опроса Norstat.
Согласно последним данным, Партия реформ пользуется поддержкой 34,7% избирателей, ЕКРЕ - 19,4%, Центристская партия - 16,3%, передает RusERR.
С начала февраля Партия реформ увеличила свою поддержку более чем на 13%. Впервые чуть более чем за год поддержка EKRE опустилась ниже 20%.
За тройкой лидеров следуют "Эстония 200" (12,9%), Социал-демократическая партия (7,2)% и Isamaa (6,4%).
"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,8% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже одного процента.
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