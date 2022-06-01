ВИДЕО | Сборная Украины вышла в финал стыков ЧМ-2022

Изначально игра должна была пройти 23 марта, но из-за начала войны России против Украины, игру перенесли на июнь. Сборная Украины смогла начать свою подготовку к плей-офф в мае. Изначально сборная должна была провести 5 подготовительных матчей, но провела только три и не против сборных, а против клубов: менхенгладбахской "Боруссией", итальянским "Эмполи" и хорватской "Риекой". Большая часть игроков сборной в этом году не смогли провести официальные матчи из-за приостановки чемпионатов.

Матч состоится 5 июня. Его победитель отправится на ЧМ-2022 в группу B. Туда уже попали Англия, Иран и США.

На 79-ой минуте Шотландия отквитала один мяч. Вратарь Украинской сборной Бущан ошибается на выходе. Макгрегор пробил навесом и Степаненко выносит мяч, но уже из-за линии ворот 1:2. Судья добавил 4 минуты к основному времени матча. На 95-ой минуте Артем Довбик после выхода один на один устанавливает окончательный счет в матче 1:3. Сборная Украины выходит в финал стыков, где ее ждет сборная Уэльса.

В самом начале второго тайма, на 49-й минуте Украинская сборная удваивает преимущество, благодаря Яремчуку (удар головой) счет становиться 0:2. Сборная Шотландии совершает несколько замен, что бы "спасти" игру. На 67 минуте Шотландия была близка сократить отставание, Макгинн с пяти метров пробил мимо ворот. Шотландские игроки после 70 минуте перехватили инициативу и у ворот Украинской сборной становилось все опаснее. Тренер Украинской сборной реагирует на изменения в игре и совершает несколько замен.

Украинские игроки вышли на поле с государственными флагами. На трибунах 47 тыс. болельщиков сборной Шотландии и 3 тыс. поклонников украинской команды. Сборная Украины с первых минут начала активно и была близка к голу, но спас вратарь хозяев. Украинская сборная открыла счет в первом тайме на 33 минуте. Малиновский отдал длинную передачу на ход Ярмоленко. Андрей избежал офсайда и элегантно перекинул вратаря. Болельщики сборной Украины на трибунах "Хэмпден Парк" выкрикивают "В-С-У". На перерыв команды ушли при счете 0:1.

Игроки сборной Украины будут особенно мотивированы. Игрок сборной Украины Александр Зинченко, говоря о войне на родине, во время пресс-конференции перед матчем против Шотландии и вовсе не смог сдержать слез.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за всю поддержку и оказанную украинскому народу помощь Шотландской футбольной ассоциации, их сборной, тренерскому штабу, футболистам. Я разговаривал с несколькими игроками сборной Шотландии. Очень благодарен им за поддержку. Настроение боевое. Каждый из игроков понимает происходящую в нашей стране ситуацию. Хочу заверить всех, что завтра каждый игрок будет отдавать себя не на сто процентов, а на все двести", — отметил Зинченко.

Перед игрой со сборной Шотландии своими мыслями поделился и бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

"Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Необходимо отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для дома, для тех, кто защищает страну, для тех, кто покинул страну".

Сборная Шотландии провела основную часть отборочного турнира достойно, в своей группе заняли второе место. Игроки сборной Шотландии совсем недавно завершили сезон в различных европейских первенствах, так что точно находятся в приличной форме. Атмосфера и поддержка на стадионе в Глазго всегда пугает соперников и их болельщиков. Команду поддерживает 50-60 тысяч зрителей. Они будут гнать свою сборную вперед. В десяти матчах отбора команда Стива Кларка потерпела только одно поражение.

В случае, если в игре не будет выявлен победитель в основное время, тогда будет назначено дополнительное время, а если и там команды не смогут выявить победителя, то все решится в серии пенальти.

Победитель данной пары 5 июня сыграет против сборной Уэльса уже за выход в групповой этап главного турнира.

Букмекеры считают фаворитом на попадание в финальную часть чемпионата мира сборную Уэльса. Сделать ставку на валлийцев предлагается с коэффициентом 1.75. Если на ЧМ-2022 попадёт любая другая команда, то коэффициент 2.15. Следом идёт сборная Шотландии. Ставки на последнюю принимаются за 3.55. Аутсайдером считается сборная Украины. Заключить пари на подопечных Алексея Петракова можно за 4.50.

Игра между Шотландией и Украиной состоится сегодня, 1 июня, в 21.45 по эстонскому времени.