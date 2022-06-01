СЕГОДНЯ | Сборная Украины по футболу проведет полуфинальный матч отбора на ЧМ-2022

Изначально игра должна была пройти 23 марта, но из-за начала войны России против Украины, игру перенесли на июнь. Сборная Украины смогла начать свою подготовку к плей-офф в мае. Изначально сборная должна была провести 5 подготовительных матчей, но провела только три и не против сборных, а против клубов: менхенгладбахской "Боруссией", итальянским "Эмполи" и хорватской "Риекой". Большая часть игроков сборной в этом году не смогли провести официальные матчи из-за приостановки чемпионатов.

Игроки сборной Украины будут особенно мотивированы. Игрок сборной Украины Александр Зинченко, говоря о войне на родине, во время пресс-конференции перед матчем против Шотландии и вовсе не смог сдержать слез.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за всю поддержку и оказанную украинскому народу помощь Шотландской футбольной ассоциации, их сборной, тренерскому штабу, футболистам. Я разговаривал с несколькими игроками сборной Шотландии. Очень благодарен им за поддержку. Настроение боевое. Каждый из игроков понимает происходящую в нашей стране ситуацию. Хочу заверить всех, что завтра каждый игрок будет отдавать себя не на сто процентов, а на все двести", — отметил Зинченко.

Перед игрой со сборной Шотландии своими мыслями поделился и бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

"Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Необходимо отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для дома, для тех, кто защищает страну, для тех, кто покинул страну".