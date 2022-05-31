ВИДЕО | Рост цен и кризис на рынке стройматериалов тормозят строительство новых школ

Все перерасходы, связанные с ростом цен, ложатся на плечи фирм-застройщиков: в их договорах с государством зафиксированы суммы, которые были актуальными еще до войны в Украине.

Директор отдела по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Михкель Мягер отмечает, что такого кризиса и настолько стремительного роста цен никто не мог предвидеть.

"Сейчас совместно с застройщиками мы пытаемся найти возможности компенсировать эти перерасходы. Пока нет окончательного решения, но вместе с Министерством образования и строительными фирмами мы ищем эти возможности", - сказал Мягер.