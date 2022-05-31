ВИДЕО | Рост цен и кризис на рынке стройматериалов тормозят строительство новых школ(1)
В новом учебном году в Эстонии должны открыться несколько новых школьных зданий, но из-за стремительного роста цен и кризиса на рынке стройматериалов не все проекты удастся завершить к 1 сентября, передает "Актуальная камера" и приводит в пример Ракверескую государственную гимназию.
Все перерасходы, связанные с ростом цен, ложатся на плечи фирм-застройщиков: в их договорах с государством зафиксированы суммы, которые были актуальными еще до войны в Украине.
Директор отдела по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Михкель Мягер отмечает, что такого кризиса и настолько стремительного роста цен никто не мог предвидеть.
"Сейчас совместно с застройщиками мы пытаемся найти возможности компенсировать эти перерасходы. Пока нет окончательного решения, но вместе с Министерством образования и строительными фирмами мы ищем эти возможности", - сказал Мягер.