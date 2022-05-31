31.05.2022, 21:12
Власти начали расследование причины гибели коров(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | PRIIT SIMSON
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент начал расследование причин гибели коров на Лооналайде. Действия, приведшие к гибели животных (в том числе оставление их в беспомощном состоянии), могут быть признаны преступными.
По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных Олева Калда, сигнал о гибели коров на острове Лооналайд (находится недалеко от северо-западного побережья острова Сааремаа) поступил в воскресенье вечером.
По его словам, информацию о случаях, связанных с безопасностью животных, департамент воспринимает крайне серьезно. В случае необходимости расследования ведутся в сотрудничестве с прокуратурой.