ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (97-й день) | "Газпром" прекратил поставки газа в Нидерланды и Данию. ЕС согласовал шестой пакет санкций против России
Подводим итоги 97-го дня военного вторжения России в Украину.
Норвегия примет раненых военных из Украины.
"Норвегия уже является одним из крупнейших участников сообщества по медицинской эвакуации гражданских лиц, пострадавших на войне в Украине. Теперь правительство будет принимать и раненых военных", — сказала во вторник министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Эмили Мель.
Суд в Украине приговорил двух российских артиллеристов к 11 с половиной годам лишения свободы.
Александра Бобыкина и Александра Иванова признали виновными в обстреле гражданской инфраструктуры в Харьковской области из установки «Град» в первый день войны.
Бобыкин и Иванов в ходе слушаний признали себя виновными. Их адвокаты просили суд принять во внимание признание вины и факт исполнения подсудимыми приказов начальства.
Лавров: ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если Киев решит проблему разминирования портов.
Херсонская область станет полноценным субъектом РФ в ближайшее время, заявил Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют "замглавы администрации" региона.
Канада ввела санкции против Алины Кабаевой.
Ранее санкции против Алины Кабаевой ввела Великобритания. СМИ писали, что аналогичную меру предлагали также в США и ЕС.
Deutsche Welle показало кадры из Мариуполя.
"Газпром" прекратил поставки в Нидерланды и Данию после отказа платить за газ в рублях.
Российская компания "Газпром" подтвердила, что полностью прекратила поставки газа в Нидерланды, поскольку эта страна отказалась платить за топливо в рублях. Москва требует этого от западных партнеров на фоне введенных против нее экономических санкций из-за войны с Украиной.
The Wall Street Journal: Вашингтон готов передать Киеву ракетные системы — но без самых дальнобойных ракет.
США планируют предоставить Украине ракетные системы, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 километров). Об этом будет объявлено до конца недели, оружие может быть доставлено через нескольких недель, рассказали источники The Wall Street Journal.
В Северодонецке снаряд попал в цистерну с азотной кислотой.
Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что россияне нанесели авиаудар по территории химического завода в Северодонецке и попали в цистерну с азотной кислотой.
Как сообщает руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай, часть Северодонецка находится под контролем российских войск, в городе идут ожесточенные бои. Гайдай также не исключает возможности отхода украинских сил в соседний Лисичанск.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой прессе рассказал о планируемой на 8 июня встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По его словам, ее темой станет создание коридоров безопасности для судов в Черном море. Российские СМИ со ссылкой на Чавушоглу также пишут, что президент Украины Владимир Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным.
Греция даст Украине бронемашины и получит от Германии замену - Олаф Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал во вторник, что Германия даст греческой армии боевые машины пехоты, чтобы Греция отдала свои бронемашины советского образца Украине.
Из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону вышло первое российское судно с грузом металла.Как заявил лидер так называемой ДНР Денис Пушилин, теперь у его "республики" появился собственный торговый флот, который состоит из судов, оставшихся у причалов Мариуполя. Киев ранее уже назвал решение России о вывозе из Мариуполя металла актом мародерства и грабежа.
ЕС согласовал шестой пакет санкций против России.
Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник все-таки согласовали шестой пакет санкций против России, который предусматривает эмбарго на импорт двух третей объема российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. Запрет пока будет касаться только поставок нефти, которая доставляется по морю.
В военных преступлениях в Украине обвиняются десятки россиян.
Следственные органы установили имена более 600 россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений, и начали уголовное производство в отношении примерно 80 из них, рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, к международной команде, ведущей расследование в Украине, решили также присоединиться Эстония, Латвия и Словакия.
DW: Германия готова предоставить россиянам-противникам Путина визы в упрощенном режиме.
Германия готова предоставить противникам режима Путина национальную немецкую визу, вид на жительство и разрешение на работу по упрощенной процедуре. Межведомственное согласование этого вопроса в правительстве ФРГ шло последние три месяца, сообщает Deutsche Welle.