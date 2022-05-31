ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (97-й день) | "Газпром" прекратил поставки газа в Нидерланды и Данию. ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

"Норвегия уже является одним из крупнейших участников сообщества по медицинской эвакуации гражданских лиц, пострадавших на войне в Украине. Теперь правительство будет принимать и раненых военных", — сказала во вторник министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Эмили Мель.

Суд в Украине приговорил двух российских артиллеристов к 11 с половиной годам лишения свободы.

Александра Бобыкина и Александра Иванова признали виновными в обстреле гражданской инфраструктуры в Харьковской области из установки «Град» в первый день войны.

Бобыкин и Иванов в ходе слушаний признали себя виновными. Их адвокаты просили суд принять во внимание признание вины и факт исполнения подсудимыми приказов начальства.