ЕС согласовал шестой пакет санкций против России. Что в него вошло и что это значит для России

Странам ЕС запретили покупать нефть и нефтепродукты, которые поставляют морским путем (запреты вступят в силу через шесть и восемь месяцев соответственно).

Спустя почти два месяца переговоров страны ЕС наконец договорились к концу 2022 года отказаться от 90% российской нефти. Назвать это полным эмбарго нельзя: ограничения достаточно осторожные и предполагают массу исключений. И тем не менее, они изменят картину на энергетических рынках на годы вперед.

Польша и Германия обещают к концу года прекратить покупать российскую нефть, доставляемую по нефтепроводу. Таким образом под запрет попадет 90% поставок нефти из России в ЕС.

В настоящее время Россия поставляет 27% импортируемой в ЕС нефти и 40% газа. Взамен ЕС платит России около 400 млрд евро в год.

Урсула фон дер Ляйен, которая была инициатором введения шестого пакета санкций, заявила вечером в понедельник, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России. "Осталось около 10-11%, которое покрывает "Дружба", - сказала фон дер Ляйен. Европейский совет пересмотрит это исключение "как можно скорее", добавила она.

ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго, поскольку импортирует 65% своей нефти из России по трубопроводам.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Это максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем "Твиттере".

Небольшие поблажки получили Чехия, Болгария и Хорватия. Существенные - выступавшая против санкций Венгрия (в нее нефть поступала в основном "по трубе", и это не изменится).

А вот Германия и Польша полностью отказались не только от поставляемой по морю, но и вообще от всей российской нефти. Это значит, что они не будут брать ее и из нефтепровода "Дружба". Как итог - активной останется только южная часть трубопровода, на которую приходится 10% всех поставок России в ЕС (в частности, в Венгрию).

Что это значит для Европы? Короткий ответ - ее ждет резкий скачок цен на энергоносители. Они уже торгуются на уровнях, близких к рекордным.

ЕС готовится к кратному росту тарифов, некоторые страны уже начинают вводить субсидии. Даже в 2021, когда цены были ниже, крупнейшие страны ЕС - Германия, Франция, Италия и Испания - потратили около 20-30 млрд евро на то, чтобы занизить цены на газ и электричество для потребителей.

Дорогая энергия толкает вверх инфляцию: 8,1% в годовом выражении, около 10% в Нидерландах, Греции и Словакии. Максимум - в Латвии, Литве и Эстонии. Для России такие цифры были бы комфортными или хотя бы привычными. Накопленная инфляция с 2000 года - около 600%.

Но ЕС, где цены едва росли последние 20 лет, сейчас фиксирует многолетний антирекорд.

При этом "остановить военную машину" Путина, как описывают цель эмбарго чиновники ЕС, эти санкции не смогут. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. Но в перспективе они станут головной болью и для российского бюджета, и для нефтяников.

Сейчас снижение европейского спроса на российскую нефть компенсируется заоблачными ценами на нее и частичным переводом поставок на Азию (хотя там нефть из России покупают с серьезным дисконтом, около 30 долларов).