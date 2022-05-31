ЕС согласовал шестой пакет санкций против России. Что в него вошло и что это значит для России
Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник все-таки согласовали шестой пакет санкций против России, который предусматривает эмбарго на импорт двух третей объема российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. Запрет пока будет касаться только поставок нефти, которая доставляется по морю, и не относится к работе нефтепровода "Дружба" - на этом настаивала Венгрия, которая утверждает, что могла бы пострадать в случае полного запрета.
"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Это максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в своем "Твиттере".
ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго, поскольку импортирует 65% своей нефти из России по трубопроводам.
Урсула фон дер Ляйен, которая была инициатором введения шестого пакета санкций, заявила вечером в понедельник, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России. "Осталось около 10-11%, которое покрывает "Дружба", - сказала фон дер Ляйен. Европейский совет пересмотрит это исключение "как можно скорее", добавила она.
В настоящее время Россия поставляет 27% импортируемой в ЕС нефти и 40% газа. Взамен ЕС платит России около 400 млрд евро в год.
Что вошло в шестой пакет санкций ЕС
Немедленный запрет поставок нефти из России по морю (две трети общего объема). Для нефтепровода сделано временное исключение.
Польша и Германия обещают к концу года прекратить покупать российскую нефть, доставляемую по нефтепроводу. Таким образом под запрет попадет 90% поставок нефти из России в ЕС.
Сбербанк, крупнейший банк России, отключается от системы SWIFT.
Прекращена работа на территории ЕС трех российских государственных СМИ.
Новые ограничения, касающиеся "лиц, ответственных за военные преступления в Украине".
Что изменится из-за эмбарго на покупку нефти
Анастасия Стогней, экономический корреспондент Би-би-си
Спустя почти два месяца переговоров страны ЕС наконец договорились к концу 2022 года отказаться от 90% российской нефти. Назвать это полным эмбарго нельзя: ограничения достаточно осторожные и предполагают массу исключений. И тем не менее, они изменят картину на энергетических рынках на годы вперед.
Странам ЕС запретили покупать нефть и нефтепродукты, которые поставляют морским путем (запреты вступят в силу через шесть и восемь месяцев соответственно).
Небольшие поблажки получили Чехия, Болгария и Хорватия. Существенные - выступавшая против санкций Венгрия (в нее нефть поступала в основном "по трубе", и это не изменится).
А вот Германия и Польша полностью отказались не только от поставляемой по морю, но и вообще от всей российской нефти. Это значит, что они не будут брать ее и из нефтепровода "Дружба". Как итог - активной останется только южная часть трубопровода, на которую приходится 10% всех поставок России в ЕС (в частности, в Венгрию).
Что это значит для Европы? Короткий ответ - ее ждет резкий скачок цен на энергоносители. Они уже торгуются на уровнях, близких к рекордным.
ЕС готовится к кратному росту тарифов, некоторые страны уже начинают вводить субсидии. Даже в 2021, когда цены были ниже, крупнейшие страны ЕС - Германия, Франция, Италия и Испания - потратили около 20-30 млрд евро на то, чтобы занизить цены на газ и электричество для потребителей.
Дорогая энергия толкает вверх инфляцию: 8,1% в годовом выражении, около 10% в Нидерландах, Греции и Словакии. Максимум - в Латвии, Литве и Эстонии. Для России такие цифры были бы комфортными или хотя бы привычными. Накопленная инфляция с 2000 года - около 600%.
Но ЕС, где цены едва росли последние 20 лет, сейчас фиксирует многолетний антирекорд.
При этом "остановить военную машину" Путина, как описывают цель эмбарго чиновники ЕС, эти санкции не смогут. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. Но в перспективе они станут головной болью и для российского бюджета, и для нефтяников.
Сейчас снижение европейского спроса на российскую нефть компенсируется заоблачными ценами на нее и частичным переводом поставок на Азию (хотя там нефть из России покупают с серьезным дисконтом, около 30 долларов).
Доля нефтегазовых доходов российского бюджета в 2021 году, по данным Минфина, составляла 36% (9 трлн из 25,3 трлн рублей). Из-за эмбарго, по оценке Bloomberg, Россия будет недополучать $22 млрд (около 1,3 трлн рублей) в год. То есть, примерно 14% всех нефтегазовых доходов. Это много, но не критично для страны с большим резервным фондом (около 13 трлн рублей) и очень терпеливым населением.
Но, как говорят финансисты, "деревья не растут до небес" (как и нефтяные цены). Рано или поздно случится разворот, и потери для России станут более существенными. Плюс, нефтяники будут вынуждены сократить добычу нефти (многие уже это сделали). Запустить ее снова через несколько лет будет непростой задачей.
Отключение Сбербанка
Лидеры ЕС также договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, и запретить работу на своей территории еще трех российских государственных СМИ. О том, какие именно российские СМИ подпали под запрет, официально не сообщается, однако ранее издание Politico писало, что речь идет о телекомпаниях "РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ-Центр".
"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине", - написал Мишель в "Твиттере".
Во вторник утром Сбербанк сообщил, что введение новых санкций ЕС не должно повлиять на его работу. В начале апреля США ввели против Сбербанка блокирующие санкции, согласно которым его американские активы замораживаются.
"Сбербанк работает в штатном режиме, - передает Интерфакс заявление банка во вторник. - Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме".
Мишель также сообщил по итогам переговоров, что ЕС работает над предоставлением Украине помощи в размере 9 млрд евро на покрытие ее текущих потребностей в ликвидности. Ранее сообщалось, что часть этой помощи будет предоставлена в виде грантов, а часть - в виде льготных кредитов. Каково будет это соотношение и из каких источников ЕС намерен финансировать программу, пока неизвестно.
СМИ также сообщали в понедельник, что из шестого пакета санкций против России было решено исключить запрет на покупку европейской недвижимости для россиян - от этой меры, по данным агентства Bloomberg, отказались под давлением Кипра.
Принятое сегодня решение должно пройти еще техническую процедуру, после чего будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и тогда вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в среду.