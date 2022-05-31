ЧП и криминал
31.05.2022, 19:44

Полиция ищет пропавшего в Таллинне молодого мужчину

 
Харри
Харри
ФОТО: PPA | PPA

Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Харри, который ушел в минувшую субботу из своего дома на улице Выйстлузе в Таллинне и до сих пор не вернулся.

Уходя из дома, Харри был одет в темно-зеленое пальто и темные брюки.

Рост мужчины 192 см, худощавого телосложения, может носить очки.

Полиция просит всех, кто видел Харри (начиная со второй половины дня в субботу) или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом полиции по телефону 112.

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