31.05.2022, 19:44
Полиция ищет пропавшего в Таллинне молодого мужчину
ФОТО: PPA | PPA
Полиция просит помощи в поисках 29-летнего Харри, который ушел в минувшую субботу из своего дома на улице Выйстлузе в Таллинне и до сих пор не вернулся.
Уходя из дома, Харри был одет в темно-зеленое пальто и темные брюки.
Рост мужчины 192 см, худощавого телосложения, может носить очки.
Полиция просит всех, кто видел Харри (начиная со второй половины дня в субботу) или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом полиции по телефону 112.