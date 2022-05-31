Пыхья-Таллинн отметит День защиты детей семейным праздником(1)
Пыхья-Таллинн отметит День защиты детей 1 июня во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) семейным праздником и соревнованием по скейтбордингу.
“Отметим День детей богатым на приятные сюрпризы семейным днем, который начнется в 15 часов: выступят ансамбли из Таллиннском Коплиской школы интересам и фокусник. В то же время во дворе центра будут различные мастер-классы и развлечения для детей: маскот Муниципальной полиции и техника, научный автобус, Teater 316, библиотечный велосипед. Также можно будет поиграть в пузырьковом шару, посмотреть шоу мыльных пузырей, поучаствовать в мастер-классе спортклуба TAI-CHI и узнать больше о правилах ухода за зубами у представителей Таллиннской стоматологической поликлиники”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Старейшина добавила, что в 17 часов во дворе на Кари, 13 начнется соревнование по езде на скейтборде, на которое приглашаются все желающие. В конце соревнования будут вручены призы.
Празднование Дня защиты детей начнется в 15 часов во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13).
Программа:
15.00 - 17.00
На сцене:
- Выступления коллективов Таллиннской Коплиской школы по инетресам
- Фокусник
На месте:
- Маскот Муниципальной полиции (МуПо) снежный леопард Лаури
- Мастер-классы и техника МуПо
- Пузырьковые шар
- Уличные артисты Teater 316
- Мастер-классы Пыхья-Таллиннского молодежного центра
- Библиотечный велосипед
- Автобус научного театра
- Шоу мыльных пузырей
- Таллиннская зубная поликлиника
- Мастер-классы спортивного клуб Thai-Chi
Можно принять участие в рисовании большого рисунка на асфальте в рамках кампании #lapselepai. Stroomi Keskus будет раздавать детям мыльные пузыри.
17.00-19.30 - Соревнование по скейтбордингу
- Для зрителей участие в лотерее кедов Ballzy
- Выставка с различными скейтбордами и кедами
- На месте диджей и ведущий Кристьян Эйэр, а также лучшие скейтбордисты со всей Эстонии
Программа соревнования:
- 16.00 Регистрация
- 17.00 Соревнование
- 19.00 Награждение победителей и объявления победителя в лотерее Ballzy
* Призовой фонд на 1000 евро предоставляет Ballzy
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