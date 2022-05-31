Закрыли легендарную аптеку в Нарве - нечем платить за коммуналку
Компания Benu закрыла аптеку на улице Пушкина, 13. На дверях аптеки висит объявление, что с 30 мая она закрыта. Ближайшая аптека этой сети на улице Кересе. ERR сообщает, что причина кроется в повышении стоимости коммунальных услуг. Benu выгоднее отказаться от аренды помещения.
Алла, женщина средних лет, подергала ручку двери и удивилась. Когда она прочитала объявление, решила, что только один день не будет работать аптека. "Что значит навсегда? – изумленно спросила Алла, когда я сказала, что теперь здесь не будет этой аптеки. – Я же привыкла, мне удобно здесь в любое время заходить, как же теперь будет". Предлагаю пройти в соседнюю, она через два дома на этой же улице. Алла не согласна, говорит, ей нужна именно Benu. Придется ходить на Кересе.
Со стороны даже странно, около аптеки не припарковаться, рядом – есть и другие. Зачем переживать? Но эту аптеку на Пушкина до сих пор по старинке называют "Центральной" и продолжают любить. Она здесь работает, по словам историка, нарвского гида Александра Опенко, с 1960 года. Сначала, действительно, называлась "Центральной", потом, после приватизации, входила в "Сеть №1". А с 2011 года стала частью аптек Benu.
"Это очень грустно, - говорит Александр Опенко. - Возраст аптеки 78 лет". Александр рассказал, что ее легендарными руководителями были Сальме Пуркин и Мария Партхаль. Сальме Пуркин - первый провизор в послевоенной Нарве. Она открывала аптеку осенью 1944 года в казарме № 15 на Кренгольме.
"Целые здания остались тогда только в районе Кренгольма, в Нарве в то время проживало примерно 500 человек, - констатирует Опенко. - Комнатка для аптеки нашлась не более двадцати с небольшим метров. Было сложно начинать. Не было даже мебели, где хранить тару, лекарства. Центральное правление не могло помочь". Сальме Пуркин, по рассказам Опенко, ходила по городу, собирала дерево, чтобы что-то самостоятельно смастерить. В 1945 году освободились казармы в соседнем доме. Для аптеки выделили уже 98 метров. Там аптека находилась до 1956 года. Появились в штате фасовщики, санитары. Конечно, работали фармацевт и провизор.
"Сейчас много готовых лекарств, в то время часто делали их индивидуально, - продолжает историю Опенко. - Чтобы готовить лекарства нужны были и люди, и препараты, и помещение. Город рос, людей становилось больше. На Йола, тогда улица Ленина, шло строительство новых домов. В здании № 3 им выделили помещение побольше. Аптека заработала вторую категорию. К 1960 году построили дом на Пушкина, 13. Его спроектирован архитектор Лоренц Хайдак. Аптека вновь переехала, и четвертый раз Сальме Пуркин начала ее обустраивать".
В 1970-м году Сальме ушла работать в больничную аптеку, освободив место молодым, появился новый руководитель. А потом еще один – Мария Партхаль. "Героическая женщина, - с восторгом говорит Опенко. - При ней разросся коллектив, расширилось помещение, потому что докупили площади, получили первую категорию, добавили новые услуги".
В 90-х годах, после того, как Советский Союз ушел в небытие, Мария Партхаль приватизировала аптеку. В 2005 году она продала бизнес и здание, но разным собственникам. Так, "Центральная аптека" стала называться "Аптека № 1". Хотя для жителей города, по сути, мало, что изменилось. В 2011 году она становится частью сети Benu. С советского времени эта аптека и часовой магазин рядом были естественной частью города, символами тех лет. Кстати, там долгое время, по воспоминаниям, говорили только на эстонском языке. И аптеку даже называли оазисом в пустыне, имея ввиду язык. Теперь в городе одной легендой меньше.