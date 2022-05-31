Закрыли легендарную аптеку в Нарве - нечем платить за коммуналку

Алла, женщина средних лет, подергала ручку двери и удивилась. Когда она прочитала объявление, решила, что только один день не будет работать аптека. "Что значит навсегда? – изумленно спросила Алла, когда я сказала, что теперь здесь не будет этой аптеки. – Я же привыкла, мне удобно здесь в любое время заходить, как же теперь будет". Предлагаю пройти в соседнюю, она через два дома на этой же улице. Алла не согласна, говорит, ей нужна именно Benu. Придется ходить на Кересе.

Со стороны даже странно, около аптеки не припарковаться, рядом – есть и другие. Зачем переживать? Но эту аптеку на Пушкина до сих пор по старинке называют "Центральной" и продолжают любить. Она здесь работает, по словам историка, нарвского гида Александра Опенко, с 1960 года. Сначала, действительно, называлась "Центральной", потом, после приватизации, входила в "Сеть №1". А с 2011 года стала частью аптек Benu.

"Это очень грустно, - говорит Александр Опенко. - Возраст аптеки 78 лет". Александр рассказал, что ее легендарными руководителями были Сальме Пуркин и Мария Партхаль. Сальме Пуркин - первый провизор в послевоенной Нарве. Она открывала аптеку осенью 1944 года в казарме № 15 на Кренгольме.

"Целые здания остались тогда только в районе Кренгольма, в Нарве в то время проживало примерно 500 человек, - констатирует Опенко. - Комнатка для аптеки нашлась не более двадцати с небольшим метров. Было сложно начинать. Не было даже мебели, где хранить тару, лекарства. Центральное правление не могло помочь". Сальме Пуркин, по рассказам Опенко, ходила по городу, собирала дерево, чтобы что-то самостоятельно смастерить. В 1945 году освободились казармы в соседнем доме. Для аптеки выделили уже 98 метров. Там аптека находилась до 1956 года. Появились в штате фасовщики, санитары. Конечно, работали фармацевт и провизор.