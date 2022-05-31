Новое дело: Навальному грозит еще 15 лет

"Ну не знаю. А может, Путин не ненавидит меня, а тайно обожает? Поэтому хочет, чтоб я был - прямо как он сам - спрятан в подземном бункере, под охраной надёжных людей.



Как иначе объяснить, что еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по котором мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу" - написал Алексей Навальный на своей официальной странице в Instagram.

На такую новость отреагировал и Леонид Волков. Вот что он написал в своем Telegram-канале:

Новое дело против Алексея Навального. Статья до 15 лет. Вроде — какая уже разница? Навальный просидит ровно столько, сколько Путин просидит в Кремле — и это не 8 лет, не 15 (и, я думаю, даже не 3). Но знаете, что радикально нового в этом деле? До сих пор ("Кировлес", "Ив Роше", и даже "Дело ФБК") Путин пытался делать вид, что никаких претензий у него к Навальному нет. Экономика! Украл лес, почту, донаты. А тут 100% чисто политическое дело. До 15 лет политику за занятие политикой".

