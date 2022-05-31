ЕС в среду или четверг юридически утвердит шестой санкционный пакет против России

"Юридическая процедура утверждения начинается завтра", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Мишель добавил, что сейчас не может с уверенностью сказать, завершится ли процесс в среду или же перенесется на четверг.

В ночь на вторник сообщалось, что лидеры ЕС одобрили очередной пакет санкций против России. Он предусматривает, в частности, постепенное введение эмбарго на поставляемую по морю российскую нефть, а также отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии сообщили во вторник, что запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать спустя шесть месяцев после официального вступления санкций против российской нефти. При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев.

Согласно словам премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, которые передал телеканал "Россия 24" (ВГТРК), несколько стран получили исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Так, Чехии предоставляется 18 месяцев, чтобы она смогла "доработать конкретные моменты". Другим странам, таким как Венгрия, "необходимо время для перенастройки НПЗ", Словакия сможет получать нефть из России морем, если окажется, что по-другому получить ее невозможно, добавил Де Кроо.