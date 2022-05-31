Мнение
31.05.2022, 22:00

МНЕНИЕ | Паспорт «хорошего русского» как новая индульгенция

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Õnnetused, kuriteod
Õnnetused, kuriteod
ФОТО: Ekspress Meedia | Tiit Blaat

20 мая в Вильнюсе прошел II Антивоенный форум. Гарри Каспаров и Российский комитет действия предложили россиянам, которые выступают против войны в Украине, подписать антивоенную декларацию. Почему русские должны подписывать такого рода "индульгенцию" разбирался главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.

На прошлой неделе соцсети поразил новый мем, и автором его, к сожалению, стала российская оппозиция. В Вильнюсе на II Антивоенном форуме представители политической эмиграции предложили поделить русских на хороших и плохих. Идея сколь старая, столь и неудачная.

Что предлагается? По мнению участников конференции, россиянам, которые выступают против военной агрессии России в Украине и не поддерживают Путина, не хватает политического представительства. Эту функцию должен взять на себя созданный Российский комитет действия. Чтобы к нему присоединиться, граждане России должны подписать антивоенную декларацию https://ruskd.com/ и тем самым доказать, что они — цитирую — "хорошие, европейские русские".

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