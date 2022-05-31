31.05.2022, 22:00
МНЕНИЕ | Паспорт «хорошего русского» как новая индульгенция(7)
ФОТО: Ekspress Meedia | Tiit Blaat
20 мая в Вильнюсе прошел II Антивоенный форум. Гарри Каспаров и Российский комитет действия предложили россиянам, которые выступают против войны в Украине, подписать антивоенную декларацию. Почему русские должны подписывать такого рода "индульгенцию" разбирался главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.
На прошлой неделе соцсети поразил новый мем, и автором его, к сожалению, стала российская оппозиция. В Вильнюсе на II Антивоенном форуме представители политической эмиграции предложили поделить русских на хороших и плохих. Идея сколь старая, столь и неудачная.