ФОТО | "Это люди без совести". В Пирита не успевают очищать городское имущество от граффити

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, чиркание становится всё более массовым видом деятельности.

“Этой весной был основательно испорчен внешний вид детской площадки в парке Меривялья, а также другие горки и качели на других площадках. По заказу районной управы фирма по уборке соскребала граффити с сооружений для игр, а также с находящихся в общественном пользовании скамеек и мусорных баков», — сказал Лийнат.

Он добавил, что в ходе уборки удалось очистить большинство граффити, но поскольку вместе с граффити сошла и краска, часть сооружений для игр придется перекрашивать. «В результате рисования граффити некоторые новые сооружения для игр были испачканы настолько сильно, что есть только единственный выход — их заменить, — сказал старейшина.

"У вандалов напрочь отсутствует совесть и уважение к чужому труду. Мы не успеваем даже закончить уборку, как вновь будет всё исчиркано. Но мы не собираемся сдаваться в этой донкихотской битве с хулиганами. Находящиеся в городском пространстве скамейки, мусорные баки и сооружения для игр должны быть чистыми», — считает Лийнат.

По заказу районной управы Пирита работы по уборке выполняет фирма Estalder OÜ. Стоимость работ составляет около 4000 евро.

На фотографиях ниже вы можете увидеть городское имущество до и после очистки.