Сборные Италии и Аргентины по футболу разыграют новый трофей

Встреча между Италией и Аргентиной состоится в первый день лета, это совершенно новое событие для большинства поклонников футбола. Подобные матчи между победителями Евро и Кубка Америки уже проводились дважды, но было это в прошлом веке и матч носил название Кубок Артемио Франки. Франция 2:0 обыграла Уругвай в 1985-м и Аргентина в серии пенальти обыграла по пенальти Данию в 1993 году. Идея тогда не прижилась и вот спустя почти 30 лет, две лучшие сборные смогут снова побороться за суперкубок.

Совсем недавно сборная Италии установила рекорд по продолжительности серии без поражений во всех официальных матчах (37 матчей). В финале Евро 2020 Италия обыграла Англию (1:1, по пенальти 3:2).

Сборная Италии провалила отборочный этап чемпионата мира и сенсационно не попала на катарский ЧМ-2022. Наверняка игроки сборной Италии захотят поднять себе настроение на том же стадионе, на котором прошлым летом они стали чемпионами Европы. Также этот матч станет особенным для капитана команды Джорджио Кьеллини, который завершит свою блистательную карьеру в сборной.

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию со счетом 1:0 и не проигрывает на протяжении уже почти трех лет (31 матч). Месси и компания подходят к матчу в Лондоне в хорошем настроении, также они впервые сыграют с европейской сборной с 2019 года, тогда южноамериканцы сыграли в товарищеском матче 2:2 с Германией.

Для сборных такая игра за титул - это футбольная новинка, шанс стать чемпионом, в отличие от клубных еврокубков, предоставляется раз в жизни.

Игра между Аргентиной и Италией состоится 1 июня, в 21:45, по эстонскому времени.



























