ЧМ-2022 — худший по общей посещаемости за 15 лет

Общее количество зрителей, посетивших матчи турнира — 347 628 человек. В среднем на одной игре присутствовало 5 577 болельщиков. Это минимальный показатель за последние 15 лет – на чемпионате мира 2007 года в России (Москва и Мытищи) матчи посетило 330 708 зрителей. пишет Чемпионат.

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира в Латвии действовали ковидные ограничения. В тройку самых посещаемых турниров входят турнир в Чехии в 2015 году (741 690), второе место — у Германии и Франции (2016 год, 686 391), третья — Беларусь (2015-й, 640 044). Напомним, чемпионом мира — 2022 стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале Канаду (4:3, ОТ).

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